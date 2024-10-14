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الرياض تستضيف ملتقي الصحة العالمي بمشاركة 70 دولة

10/14/2024 4:40:59 AM
(MENAFN- Al Watan) تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من مُلتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر للعام الجاري 2024م، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة أخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه.
ومن ضمن القطاعات المشاركة "داناهير" الرائدة في المجال الطبي وذلك بعرض تقنياتها وخبراتها التي سخرتها لخدمة المرضى، بما يتماشى مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 م ، إذ تسعى بتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية ، ومن خلال التقنيات والخبرات التي تتمتع بها ، مما يزود متخصصي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة للتشخيص السريع والدقيق، وسير العمل المبسط، وتعزيز رعاية المرضى. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والامتثال التنظيمي، أصبحت هذه المنظومة شركاء موثوقين في أسواق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
التقنيات المتخصصة :
كما تسلط منظومة داناهير الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، لا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية ، إذ تعد التقنية مبتكرة وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائي الرعاية الصحية (أخصائي الرعاية الصحية) بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد-19). )، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام ، فيما تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى ، وبالتالي فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات) حيث تزود أخصائي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.
وفي السياق ،
الأمراض التشريحي :
تركز لايكا للأنظمة الحيوية على علم الأمراض التشريحي، وتقدم حلولاً لمعالجة الأنسجة، وتلطيخ الشرائح، وعلم الأمراض الرقمي ، تعمل أدواتهم وبرامجهم على تعزيز كفاءة سير العمل والتوحيد القياسي في مختبرات علم الأمراض، ويستطيع علماء الأمراض تحليل عينات الأنسجة بدقة باستخدام الحلول المتخصصة، مما يؤدي إلى تشخيص دقيق وتحسين رعاية المرضى ، كما تسهل حلول علم الأمراض الرقمية الخاصة بهم المشاهدة عن بعد والتعاون وتحليل الصور، مما يزيد من تعزيز ممارسات علم الأمراض ، إذ يتخصص مقياس الإشعاع في تحليل غازات الدم، ويوفر قياسات دقيقة وسريعة لـ 17 معلمة رعاية حادة في عينات الدم في نقطة الرعاية ، كما تتيح أجهزة تحليل غازات الدم والمحاقن والأنابيب الشعرية (حل برمجي وسيط) لمتخصصي الرعاية الصحية تقييم حالة الجهاز التنفسي والدورة الدموية للمريض بسرعة، مما يساعد على اتخاذ القرارات السريرية السريعة ، إلى ذلك يقدم المتخصص في مجال التشخيص السريري وأبحاث علوم الحياة بيكمان كولتر مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكيمياء السريرية والمقايسة المناعية وأمراض الدم وقياس التدفق الخلوي وتوصيف الجسيمات ، إذ تتيح أجهزة التحليل والكواشف والبرامج المبتكرة لدينا إجراء تحليل دقيق وشامل لعينات المرضى، مما يساعد في تشخيص ومراقبة الأمراض المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم حلولهم في التقدم في أبحاث الجينوم والتحليل الخلوي، ودعم الاكتشافات العلمية والطب الشخصي.
بناء شركات طويلة :
وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة دنا هير في المملكة محيي الدين مكوك، ستمكننا هذه الخطوة الاستراتيجية من بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير تجربة العملاء الأفضل في المملكة ، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة و الحلول والتقنيات للعديد من المرضى في جميع أنحاء المملكة.
وأضافت رئيس شركة دناير في الشرق الأوسط وتركيا بشرى بن سعود من خلال تعزيز وجودنا فإننا نظهر التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة وتفانينا في قيادة التغيير الإيجابي والدائم في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والكفاءات التشغيلية

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