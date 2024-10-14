الرياض تستضيف ملتقي الصحة العالمي بمشاركة 70 دولة

(MENAFN
- Al Watan)
تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من مُلتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر للعام الجاري 2024م، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة أخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه.
ومن ضمن القطاعات المشاركة "داناهير" الرائدة في المجال الطبي وذلك بعرض تقنياتها وخبراتها التي سخرتها لخدمة المرضى، بما يتماشى مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030 م ، إذ تسعى بتقديم حلول شاملة تتناول مختلف جوانب الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين رعاية المرضى والتشخيص الدقيق والتقدم في الأبحاث الطبية ، ومن خلال التقنيات والخبرات التي تتمتع بها ، مما يزود متخصصي الرعاية الصحية بالأدوات اللازمة للتشخيص السريع والدقيق، وسير العمل المبسط، وتعزيز رعاية المرضى. وبفضل التزامها بالابتكار والجودة والامتثال التنظيمي، أصبحت هذه المنظومة شركاء موثوقين في أسواق الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
التقنيات المتخصصة :
كما تسلط منظومة داناهير الضوء على التقنية المتخصصة في التشخيص الجزيئي، لا سيما في تشخيص ومراقبة الأمراض المعدية ، إذ تعد التقنية مبتكرة وتجمع بين تضخيم الحمض النووي والكشف عنه، قائمة متنوعة من اختبارات PCR التي تزود أخصائي الرعاية الصحية (أخصائي الرعاية الصحية) بنتائج موثوقة وفي الوقت المناسب لأمراض مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والتهابات الجهاز التنفسي (بما في ذلك كوفيد-19). )، والتهابات الجهاز الهضمي، وصحة المرأة، والأورام ، فيما تلعب تقنية Cepheid دورًا حاسمًا في الكشف المبكر، وتوجيه قرارات العلاج، وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العدوى ، وبالتالي فإن هذه التقنية هي مساهم رئيسي في مكافحة AMR (مقاومة مضادات الميكروبات) حيث تزود أخصائي الرعاية الصحية بالإجابات التي يحتاجون إليها لاختيار المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج الالتهابات التي تسببها السلالات المقاومة.
وفي السياق ،
الأمراض التشريحي :
تركز لايكا للأنظمة الحيوية على علم الأمراض التشريحي، وتقدم حلولاً لمعالجة الأنسجة، وتلطيخ الشرائح، وعلم الأمراض الرقمي ، تعمل أدواتهم وبرامجهم على تعزيز كفاءة سير العمل والتوحيد القياسي في مختبرات علم الأمراض، ويستطيع علماء الأمراض تحليل عينات الأنسجة بدقة باستخدام الحلول المتخصصة، مما يؤدي إلى تشخيص دقيق وتحسين رعاية المرضى ، كما تسهل حلول علم الأمراض الرقمية الخاصة بهم المشاهدة عن بعد والتعاون وتحليل الصور، مما يزيد من تعزيز ممارسات علم الأمراض ، إذ يتخصص مقياس الإشعاع في تحليل غازات الدم، ويوفر قياسات دقيقة وسريعة لـ 17 معلمة رعاية حادة في عينات الدم في نقطة الرعاية ، كما تتيح أجهزة تحليل غازات الدم والمحاقن والأنابيب الشعرية (حل برمجي وسيط) لمتخصصي الرعاية الصحية تقييم حالة الجهاز التنفسي والدورة الدموية للمريض بسرعة، مما يساعد على اتخاذ القرارات السريرية السريعة ، إلى ذلك يقدم المتخصص في مجال التشخيص السريري وأبحاث علوم الحياة بيكمان كولتر مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكيمياء السريرية والمقايسة المناعية وأمراض الدم وقياس التدفق الخلوي وتوصيف الجسيمات ، إذ تتيح أجهزة التحليل والكواشف والبرامج المبتكرة لدينا إجراء تحليل دقيق وشامل لعينات المرضى، مما يساعد في تشخيص ومراقبة الأمراض المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم حلولهم في التقدم في أبحاث الجينوم والتحليل الخلوي، ودعم الاكتشافات العلمية والطب الشخصي.
بناء شركات طويلة :
وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة دنا هير في المملكة محيي الدين مكوك، ستمكننا هذه الخطوة الاستراتيجية من بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء وتوفير تجربة العملاء الأفضل في المملكة ، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة و الحلول والتقنيات للعديد من المرضى في جميع أنحاء المملكة.
وأضافت رئيس شركة دناير في الشرق الأوسط وتركيا بشرى بن سعود من خلال تعزيز وجودنا فإننا نظهر التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة وتفانينا في قيادة التغيير الإيجابي والدائم في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والكفاءات التشغيلية
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