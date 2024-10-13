موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يطلع على عرض شامل قدمته شركة (فاست للاتصالات) حول التحديثات الأخيرة على تطبيق (منصة 51) حيث تم استعراض مزايا المنصة الرقمية والنتائج المميزة التي حققتها في المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية إذ تجاوز عدد المشاهدات 10 ملايين مشاهدة خلال خمسة أشهر.
الرياض - وزيرة الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تقول ان دولة الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجستي العالمي من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض مشيرة إلى أن ثمة مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري الى شمال الكويت حيث ميناء مبارك الكبير.
الكويت – الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية تقول إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2ر3 في المئة لتسجل نحو 4ر12 مليار دينار كويتي (نحو 2ر39 مليار دولار أمريكي) موضحة أن النمو جاء مدعوما بارتفاع متوسط اسعار النفط الخام.
الدوحة - رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم يؤكد أهمية الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز أواصر التعاون في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
الكويت - المتسابق الكويتي فارس رمضان من فريق نادي الرياضات البحرية الكويتي يحقق المركز الثاني في منافسات (الروكي ستوك) ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف المقامة بمنطقة زادار الكرواتية والتي اختتمت منافساتها اليوم الاحد.
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 51 شخصا وإصابة 174 آخرين بغارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الاراضي اللبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.
القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين بشدة مجازر الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في شمالي قطاع غزة وبخاصة في (جباليا) والتي خلفت المئات ما بين شهيد وجريح.
(النهاية) م م ج
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