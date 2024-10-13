موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يطلع على عرض شامل قدمته شركة (فاست للاتصالات) حول التحديثات الأخيرة على تطبيق (منصة 51) حيث تم استعراض مزايا المنصة الرقمية والنتائج المميزة التي حققتها في المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية إذ تجاوز عدد المشاهدات 10 ملايين مشاهدة خلال خمسة أشهر.

الرياض - الاشغال العامة الدكتورة نورة المشعان تقول ان دولة الكويت تعمل على ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجستي العالمي من خلال مشروع دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض مشيرة إلى أن ثمة مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري الى شمال الكويت حيث ميناء مبارك الكبير.

الكويت – الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية تقول إن الناتج المحلي الإجمالي أظهر نموا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 2ر3 في المئة لتسجل نحو 4ر12 مليار دينار كويتي (نحو 2ر39 مليار دولار أمريكي) موضحة أن النمو جاء مدعوما بارتفاع متوسط اسعار النفط الخام.

الدوحة - رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم يؤكد أهمية الاجتماع الـ10 للجنة الوزارية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي من شأنها دعم وتعزيز أواصر التعاون في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

الكويت - المتسابق الكويتي فارس رمضان من فريق نادي الرياضات البحرية الكويتي يحقق المركز الثاني في منافسات (الروكي ستوك) ضمن الجولة الخامسة من بطولة العالم للموتوسيرف المقامة بمنطقة زادار الكرواتية والتي اختتمت منافساتها اليوم الاحد.

بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 51 شخصا وإصابة 174 آخرين بغارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الاراضي اللبنانية خلال ال24 ساعة الماضية.

القاهرة - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين بشدة مجازر الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة في شمالي قطاع غزة وبخاصة في (جباليا) والتي خلفت المئات ما بين شهيد وجريح.

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