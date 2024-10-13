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رئيس الشيشان يحضر نزال موسم الرياض ويشيد بالتنظيم

10/13/2024 11:18:54 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياض: أحمد الجهني
أوضح رئيس دولة الشيشان رمضان قديروف لـ"الوطن" ، بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله شهدت تطورت متعددة في جميع المجالات مما أسهمت في رفع جودة الحياة بجميع مدن المملكة وذلك عبر البرامج الناجحة التي تحققت ضمن مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ م ، مؤكدا خلال حضوره موسم الرياض لمشاهدة نزال لقب بطل العالم المطلق في فئة الوزن الخفيف بين ديميتري بيفول وأرتور بيتربييڤ والحاصل على هذا اللقب يوم أمس بأن أرتو أحد تلاميذ نادي أحمد الرياضي بجمهورية الشيشان والذي تدرج من خلال هذا النادي حتى حصل على العديد من الألقاب منوها بأن احتضان مثل هذه الفعاليات بشكل متطور ولافت يعكس مدى مكانة المملكة وقدرتها في استضافة العديد من البطولات والفعاليات بشكل منظم ويجعل المملكة محط أنظار الجميع ووجهة للعديد من النجوم لحضور مثل هذه اللقاءات المميزة .
واضاف رئيس الشيشان بأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية ومن خلال موسم الرياض الموسم المتنوع والمتطور والمتجدد منذ سنوات في تقديم العديد من الفعاليات التي تواكب جميع الفئات وبتواجد جميع الهوايات التي يحتاجها الجمهور جعلت الجميع يحرص على الحضور والمشاركة وهذا الأمر يدل على نجاح الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تقوم بها المملكة منذ سنوات والتي حققت نجاحاً ملفتا ومميزا .

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