رئيس الشيشان يحضر نزال موسم الرياض ويشيد بالتنظيم

(MENAFN
- Al Watan)
الرياض: أحمد الجهني
أوضح رئيس دولة الشيشان رمضان قديروف لـ"الوطن" ، بأن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله شهدت تطورت متعددة في جميع المجالات مما أسهمت في رفع جودة الحياة بجميع مدن المملكة وذلك عبر البرامج الناجحة التي تحققت ضمن مشاريع
رؤية المملكة ٢٠٣٠ م ، مؤكدا خلال حضوره موسم الرياض لمشاهدة نزال لقب بطل العالم المطلق في فئة الوزن الخفيف بين ديميتري بيفول وأرتور بيتربييڤ والحاصل على هذا اللقب يوم أمس بأن أرتو أحد تلاميذ نادي أحمد الرياضي
بجمهورية الشيشان والذي تدرج من خلال هذا النادي حتى حصل على العديد من الألقاب منوها بأن احتضان مثل هذه الفعاليات بشكل متطور ولافت يعكس مدى مكانة المملكة وقدرتها في استضافة العديد من البطولات والفعاليات بشكل منظم ويجعل المملكة محط أنظار الجميع ووجهة للعديد من النجوم لحضور مثل هذه اللقاءات المميزة .
واضاف رئيس الشيشان بأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية ومن خلال موسم الرياض الموسم المتنوع والمتطور والمتجدد منذ سنوات في تقديم العديد من الفعاليات التي تواكب جميع الفئات وبتواجد جميع الهوايات التي يحتاجها الجمهور جعلت الجميع يحرص على الحضور والمشاركة وهذا الأمر يدل على نجاح الخطط الاستراتيجية والمشاريع التي تقوم بها المملكة منذ سنوات والتي حققت نجاحاً ملفتا ومميزا .
MENAFN13102024000089011017ID1108774796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.