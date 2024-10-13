إنتاج الغاز فى بريطانيا ينخفض بوتيرة تجاوزت التوقعات - جريدة البورصة

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انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في بريطانيا بشكل أسرع من المتوقع ما أدى إلى اعتماد أكبر على الواردات، وفقاً لشركة تسعى إلى الحصول على دعم حكومي لتعزيز الاستثمار.
أشار روس دورنان، مدير معلومات السوق في شركة“أوفشور إنيرجيز يو كيه” (Offshore Energies UK)، إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 13% هذا العام حتى أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ويمكن أن يشهد نفس معدل الانخفاض في عام 2024 بأكمله.
ويُعتبر هذا تراجعاً أكبر من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 10% لحوض بحر الشمال المتقادم في المملكة المتحدة.
وقال في مقابلة:“يجب أن نشعر ببعض القلق إزاء إنتاج حوض بحر الشمال ومعدل التراجع السريع”.
وأضاف:“لا يوجد الكثير من الإنتاج الجديد الذي سيدخل في السوق”.
تبحث الشركة، المعروفة باسم“أو إي يو كي” (OEUK)، عن بعض الدعم للاستثمار المحلي في الطاقة في ميزانية الخريف الحكومية، والمقررة في 30 أكتوبر. فرضت حكومة المحافظين السابقة ضريبة غير متوقعة على أرباح النفط والغاز خلال أزمة الطاقة قبل عامين، ويخطط حزب العمال لزيادة الضريبة بشكل أكبر لسد الفجوة المالية.
تحديات الاستثمار
بحسب“أو إي يو كي”، فإن النظام الضريبي الجديد في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 80% في النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة.
وأشارت المجموعة إلى أن حقل الغاز“فيكتوري” التابع لشركة“شل” في بحر الشمال قد يكون الوحيد الذي يتخذ قراراً استثمارياً نهائياً في عام 2024.
كشفت المجموعة هذا الشهر أن إنتاج الطاقة في بريطانيا يعادل الآن 60% فقط من الطلب.
وفي الوقت نفسه، تظل سوق الغاز في أوروبا حساسة لمخاطر العرض، مع تقلب الأسعار بشكل حاد بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاعات التيار غير المخطط لها.
وفق دورنان، تنتج المملكة المتحدة الآن حوالي 90 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بعد أن تمت استعادة الكميات عقب أعمال الصيانة الصيفية.
ويمكن أن يكون معدل الإنتاج اليومي لهذا الموسم حوالي 85 مليون متر مكعب، وهو أقل من الرقمين اللذين تم تسجيلهما في العامين الماضيين، حسبما أفادت شركة تشغيل شبكات الغاز في المملكة المتحدة“ناشونال غاز” (National Gas).
انخفاض إنتاج النفط
انخفض إنتاج النفط في المملكة المتحدة، مع تراجع متوقع بنحو 10% هذا العام، بحسب دورنان.
أضاف أن متوسط إنتاج النفط من يناير إلى أغسطس بلغ 660 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن أرقام العام بأكمله“قد تكون أقل قليلاً”.
خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والغاز في البلاد حوالي 1.11 مليون برميل من معادل النفط. هذا يُمثل انخفاضاً بنحو 11% مقارنة بالعام الماضي.
ومن المقرر أن ينخفض معدل الإنتاج اليومي إلى حوالي 700 ألف برميل بحلول نهاية العقد، وفقاً لـ”نورث سي ترانزيشين أوثوريتي” (North Sea Transition Authority)، وهي الجهة التنظيمية للصناعة.
وحتى هذا التقدير قد يكون متفائلًا، وفق دورنان.
تابع:“هذا ممكن، لكن لن يتحقق إلا من خلال تقدم الاستثمارات الجديدة بوتيرة أفضل مما هي عليه حالياً، هذا يمثل مصدر قلق كبير”.
المصدر:
MENAFN13102024000202011048ID1108774787