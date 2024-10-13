إنتاج الغاز فى بريطانيا ينخفض بوتيرة تجاوزت التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات((الكهرباء)) تستهدف زيادة عدد المشتركين بنسبة 9.3% العام المالى الجارى يقترح فرض رسوم جمركية 200% على المركبات المستوردة من المكسيك “الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” يدرس تمويل محطة رياح أكواباور

انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في بريطانيا بشكل أسرع من المتوقع ما أدى إلى اعتماد أكبر على الواردات، وفقاً لشركة تسعى إلى الحصول على دعم لتعزيز الاستثمار.

أشار روس دورنان، مدير معلومات السوق في شركة“أوفشور إنيرجيز يو كيه” (Offshore Energies UK)، إلى أن الإنتاج انخفض بنحو 13% هذا العام حتى أغسطس مقارنة بالعام الماضي، ويمكن أن يشهد نفس معدل الانخفاض في عام 2024 بأكمله.

ويُعتبر هذا تراجعاً أكبر من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 10% لحوض بحر الشمال المتقادم في المملكة المتحدة.

وقال في مقابلة:“يجب أن نشعر ببعض القلق إزاء إنتاج حوض بحر الشمال ومعدل التراجع السريع”.

وأضاف:“لا يوجد الكثير من الإنتاج الجديد الذي سيدخل في السوق”.

تبحث الشركة، المعروفة باسم“أو إي يو كي” (OEUK)، عن بعض الدعم للاستثمار المحلي في الطاقة في ميزانية الخريف الحكومية، والمقررة في 30 أكتوبر. فرضت حكومة المحافظين السابقة ضريبة غير متوقعة على أرباح النفط والغاز خلال أزمة الطاقة قبل عامين، ويخطط حزب العمال لزيادة الضريبة بشكل أكبر لسد الفجوة المالية.

تحديات الاستثمار

بحسب“أو إي يو كي”، فإن النظام الضريبي الجديد في المملكة المتحدة قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 80% في النفط والغاز في السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت المجموعة إلى أن حقل الغاز“فيكتوري” التابع لشركة“شل” في بحر الشمال قد يكون الوحيد الذي يتخذ قراراً استثمارياً نهائياً في عام 2024.

كشفت المجموعة هذا الشهر أن إنتاج الطاقة في بريطانيا يعادل الآن 60% فقط من الطلب.

وفي الوقت نفسه، تظل سوق الغاز في أوروبا حساسة لمخاطر العرض، مع تقلب الأسعار بشكل حاد بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاعات التيار غير المخطط لها.

وفق دورنان، تنتج المملكة المتحدة الآن حوالي 90 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، بعد أن تمت استعادة الكميات عقب أعمال الصيانة الصيفية.

ويمكن أن يكون معدل الإنتاج اليومي لهذا الموسم حوالي 85 مليون متر مكعب، وهو أقل من الرقمين اللذين تم تسجيلهما في العامين الماضيين، حسبما أفادت شركة تشغيل شبكات الغاز في المملكة المتحدة“ناشونال غاز” (National Gas).

انخفاض إنتاج النفط

انخفض إنتاج النفط في المملكة المتحدة، مع تراجع متوقع بنحو 10% هذا العام، بحسب دورنان.

أضاف أن متوسط ​​إنتاج النفط من يناير إلى أغسطس بلغ 660 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن أرقام العام بأكمله“قد تكون أقل قليلاً”.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط والغاز في البلاد حوالي 1.11 مليون برميل من معادل النفط. هذا يُمثل انخفاضاً بنحو 11% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن ينخفض ​​معدل الإنتاج اليومي إلى حوالي 700 ألف برميل بحلول نهاية العقد، وفقاً لـ”نورث سي ترانزيشين أوثوريتي” (North Sea Transition Authority)، وهي الجهة التنظيمية للصناعة.

وحتى هذا التقدير قد يكون متفائلًا، وفق دورنان.

تابع:“هذا ممكن، لكن لن يتحقق إلا من خلال تقدم الاستثمارات الجديدة بوتيرة أفضل مما هي عليه حالياً، هذا يمثل مصدر قلق كبير”.

المصدر: