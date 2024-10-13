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23% من مشاريع المقاولات في يناير - جريدة الوطن السعودية

10/13/2024 11:00:13 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مشاريع المقاولات التي تمت ترسيتها خلال الشهر الماضي انخفاضا بـ5%، إذ بلغت 20 مشروعا، مقارنة بشهر أغسطس التي بلغت 21 مشروعا، وتصدر شهر يناير أكثر الأشهر مشاريع بـ23%، في وقت بلغت إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الـ9 الأشهر الماضية حتى سبتمبر 275 مشروعا.
20 مشروعا
كشف تقرير المقاولات انخفاض قيمة المشاريع في سبتمبر بنسبة 58%، إذ بلغت قيمة المشاريع في سبتمبر 11.745 مليار ريال، مقابل 27.611 مليار ريال في أغسطس، وبلغت إجمالي المشاريع 20 مشروعا، وتصدر قطاع البناء والتشييد المشروعات التي تمت ترسيتها، حيث بلغت إجمالي المشاريع 10 مشاريع بـ50%، وبلغت قيمة المشروعات 4.578 مليارات ريال، وحلت النفط والغاز، والبنية التحتية ثانيا، بإجمالي 3 مشاريع لكل منهما بـ15%، وبلغت قيمة المشاريع للنفط والغاز 4.950 مليارات ريال، وقيمة المشاريع للبنية التحتية 60 مليون ريال، وحلت المياه والطاقة، والصناعة ثالثا بمشروعين اثنين لكل منهما، وبلغت قيمة مشاريع المياه والطاقة 1.548 مليار ريال، وقيمة مشاريع الصناعة 967 مليون ريال.
يناير الأكثر
تصدر شهر يناير أكثر الأشهر التي أرسيت فيها مشاريع، إذ بلغ إجمالي المشاريع 63 مشروعا بـ23%، وحل فبراير ثانيا، بإجمالي 41 مشروعا بـ15%، ويوليو ثالثا، بإجمالي 34 مشروعا بـ12%، ومارس رابعا، بإجمالي 31 مشروعا بـ11%، ومايو خامسا، بإجمالي 25 مشروعا بـ9%، ويونيو سادسا، بإجمالي 23 مشروعا بـ8%، وأغسطس سابعا، بإجمالي 21 مشروعا بـ7.63%، وسبتمبر ثامنا، بإجمالي 20 مشروعا بـ7.27%، وأبريل تاسعا، بإجمالي 17 مشروعا بـ6%.
%52 الشرقية
استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي أرسيت، إذ بلغ إجمالي القيمة المالية 6.131 مليارات ريال بـ52%، وحلت المدينة المنورة ثانياً، بإجمالي 3.393 مليارات ريال بـ29%، والرياض ثالثاً، بإجمالي 1.372 مليار ريال بـ12%، ومكة المكرمة رابعاً، بإجمالي 795 مليون ريال بـ7%، وجازان خامساً، بإجمالي 52 مليون ريال بـ0.44%.
ملكية المشاريع
تصدرت أرامكو ملكية المشاريع التي أرسيت مشاريعها عليها خلال سبتمبر، حيث بلغت قيمة المشاريع 4.170 مليارات ريال بـ35.50%، وعدد المشاريع مشروعان اثنان، وحلت شركة شمول القابضة ثانياً، بإجمالي 4.125 مليارات ريال بـ35%، بواقع مشروعين اثنين، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثالثاً، بإجمالي 1.188 مليار ريال بـ10%، بواقع مشروع وحيد، وشركة هيونداي رابعاً، بإجمالي 930 مليون ريال بـ8%، بواقع مشروع وحيد، وشركة كيمائيات الميثانول خامساً، بإجمالي 420 مليون ريال بـ4%، بواقع مشروع وحيد.
Asf:
%5 انخفاض مشاريع المقاولات في شهر
275 مششروعا أرسيت في 9 أشهر
20 مشروعا في الشهر الماضي
يناير أكثر الأشهر مشاريع بـ23%
11.7 مليارا قيمة مشاريع سبتمبر
الشرقية تتصدر قيمة المشاريع
%50 من المشاريع للبناء والتشييد
أكثر الأشهر مشاريع:
يناير: 23%
فبراير: 15%
يوليو: 12%
مارس: 11%
مايو: 9%
يونيو: 8%
أغسطس: 7.63%
سبتمبر: 7.27%
أبريل: 6%
أكثر المشاريع قيمة مالية:
الشرقية: 52%
المدينة المنورة: 29%
الرياض: 12%
مكة المكرمة: 7%
جازان: 0.44%

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