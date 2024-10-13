مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بانفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬بمقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وجرح‭ ‬40‭ ‬آخرين،‭ ‬بينهم‭ ‬8‭ ‬حالات‭ ‬حرجة،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مسيرة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬تجمع‭ ‬للجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬بنيامينا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬قبل‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية،‭ ‬إذ‭ ‬أطلقت‭ ‬المسيرة‭ ‬صاروخا‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬قبل‭ ‬انفجارها‭. ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬يسرائيل‭ ‬هيوم‭ ‬أن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬لم‭ ‬تُفعّل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المستهدفة‭. ‬وأشارت‭ ‬إذاعة‭ ‬الجيش،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬نظام‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬على‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬استطاعت‭ ‬إصابة‭ ‬هدفها‭ ‬بدقة‭ ‬كبيرة‭. ‬

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬إنه‭ ‬هاجم‭ ‬معسكر‭ ‬تدريب‭ ‬تابعا‭ ‬للواء‭ ‬جولاني‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بنيامينا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المسيرات‭ ‬الانقضاضية‮»‬‭ ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬مروحيات‭ ‬لإجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬50‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭.‬