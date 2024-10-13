مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين بانفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» في بيروت أمس بمقتل 3 جنود إسرائيليين وجرح 40 آخرين، بينهم 8 حالات حرجة، في هجوم مسيرة من حزب الله اللبناني على تجمع للجنود الإسرائيليين بالقرب من قرية بنيامينا في شمال إسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة قبل وقوع الهجوم الذي استهدف على ما يبدو قاعدة عسكرية، إذ أطلقت المسيرة صاروخا على الموقع قبل انفجارها. كما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن صفارات الإنذار لم تُفعّل في المنطقة المستهدفة. وأشارت إذاعة الجيش، نقلا عن مصدر عسكري، إلى أن الطائرة المسيرة التي أطلقها «حزب الله» تسببت في الهجوم الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
وقالت إن «حزب الله» نجح في خداع نظام الدفاع الجوي عبر إطلاق رشقة صاروخية أسهمت في التغطية على المسيرة التي استطاعت إصابة هدفها بدقة كبيرة.
وقال حزب الله اللبناني إنه هاجم معسكر تدريب تابعا للواء جولاني في بلدة بنيامينا في شمال إسرائيل «بسرب من المسيرات الانقضاضية»
من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم استدعاء مروحيات لإجلاء الجرحى من موقع الحادث، إضافة إلى مشاركة 50 سيارة إسعاف.
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