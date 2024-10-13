منتخب البحرين المدرسي للمبارزة يستعد بمعسكر تدريبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواصل منتخب البحرين المدرسي للمبارزة استعداداته المحلية الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية المقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من المعسكر الخارجي الذي خاض المنتخب في أوزبكستان مدة أسبوع خلال الفترة من 2 حتى 10 أكتوبر الجاري، ويمثل المنتخب في الدورة 8 لاعبين ولاعبات (5 بنات و3 أولاد).
ويأتي هذا المعسكر الخارجي الذي خاضه المنتخب كجزء من التحضيرات للمشاركة في الدورة، وذلك بعد التدريبات اليومية في البحرين إضافة إلى المشاركة في البطولة المدرسية المحلية وبطولة جيل الذهب وكذلك البطولة الداخلية التي نظمها الاتحاد البحريني للعبة.
وقال المدرب محمد القطان إن المعسكر يهدف إلى تعزيز مستوى اللاعبين وتحسين أدائهم من خلال الاحتكاك مع لاعبين دوليين، مما سيسهم في صقل مواهبهم. وأضاف: «نأمل أن يساعد هذا المعسكر في تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة، وخاصة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستُقام في البحرين.»
وأشار القطان إلى أن المنتخب يهدف إلى المنافسة على تحقيق الميداليات في هذه الدورة، التي تُعتبر أول مشاركة للعبة في دورة الألعاب المدرسية الدولية. وأكد أن الاستعدادات تشمل تدريبات مكثفة على المهارات الفنية والتكتيكية، بما يتماشى مع أهداف الفريق.
وفي الختام، أعرب المدرب محمد القطان عن تفاؤله بمستقبل اللعبة في المملكة، قائلاً: «نطمح لتحقيق ميداليات تليق باسم البحرين، ونعتبر هذا المعسكر خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا.»
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