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منتخب البحرين المدرسي للمبارزة يستعد بمعسكر تدريبي

10/13/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواصل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬للمبارزة‭ ‬استعداداته‭ ‬المحلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ويمثل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬ولاعبات‭ (‬5‭ ‬بنات‭ ‬و3‭ ‬أولاد‭). ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬المنتخب‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التحضيرات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التدريبات‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المدرسية‭ ‬المحلية‭ ‬وبطولة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬وكذلك‭ ‬البطولة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭. ‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬القطان‭ ‬إن‭ ‬المعسكر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مواهبهم‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنافسات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخاصة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬‮»‬

وأشار‭ ‬القطان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الميداليات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬تشمل‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الفريق‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬القطان‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بمستقبل‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬لتحقيق‭ ‬ميداليات‭ ‬تليق‭ ‬باسم‭ ‬البحرين،‭ ‬ونعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭.‬‮»‬

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