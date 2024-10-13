أسواق الأسهم العالمية تختتم أسبوعا جديدا من المكاسب

(MENAFN
) أنهت وول ستريت أسبوعًا قويًا آخر، حيث سجل كل من مؤشر S&P 500
ومؤشر داو جونز
الصناعي ارتفاعات قياسية جديدة يوم الجمعة، مما أنهى سلسلة من المكاسب مع بدء موسم الأرباح للربع الثالث بشكل إيجابي. لعبت عمالقة البنوك دورًا رئيسيًا في دفع هذا الانتعاش، مما يشير إلى بداية واعدة لتقارير الأرباح التي ساعدت في تعزيز ثقة المستثمرين.
وعلى مدار الأسبوع، حققت مؤشرات
الأسهم الأمريكية مكاسب ملحوظة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5 بالمئة، ليحقق خامس أسبوع إيجابي له على التوالي، بينما زاد مؤشر داو جونز بنسبة 0.2 بالمئة. كان مؤشر ناسداك
هو الأفضل أداءً بين المؤشرات
الثلاثة، حيث ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة خلال الأسبوع. يوم الجمعة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند 5,815.03، في حين أضاف مؤشر داو جونز 409.74 نقطة، أو ما يقرب من 1 بالمئة، ليغلق عند 42,863.86.
كما شهد مؤشر ناسداك المركب أيضًا زيادة يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 0.33 بالمئة ليغلق عند 18,342.94، ليقترب من 2 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق. وأشار ديفيد راسل من شركة TradeStation إلى أنه على الرغم من القلق بشأن التضخم، حيث بدا أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مرتفع، إلا أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) أظهر بيانات أكثر اعتدالًا. وأكد أن مخاوف التضخم قد تراجعت، ولكن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال ينظر في زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة.
كذلك أنهت الأسواق الأوروبية أيضًا الأسبوع بشكل إيجابي، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.53 بالمئة يوم الجمعة، مما أدى إلى مكاسب أسبوعية تقارب 0.6 بالمئة. كان المستثمرون يقيمون أحدث أرقام النمو في المملكة المتحدة وينظرون إلى إجراءات التحفيز المالي المحتملة من الصين. من بين الأسواق الفردية، زاد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.75 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنسبة 0.48 بالمئة، وزاد مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.19 بالمئة، مع تصدر قطاع الخدمات المالية للمكاسب بينما تراجعت أسهم الاتصالات.
بينما في آسيا، وصل مؤشر نيكاي في اليابان إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين، مدعومًا بالأداء القوي لشركة Fast Retailing، التي تُعتبر من الأسماء الكبيرة في المؤشر. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.6 بالمئة يوم الجمعة ليغلق عند 39,605.80، مما أسفر عن زيادة بنسبة 2.5 بالمئة خلال الأسبوع. ومع ذلك، تراجع مؤشر توبكس الأوسع قليلاً، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة ليغلق عند 2,706.2، حيث ظل المستثمرون حذرين قبل بدء موسم الأرباح.
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