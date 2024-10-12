((جيتكس)) ينطلق غدا في دبي:استعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ينطلق الحدث التكنولوجي الأضخم على مستوى المنطقة «جيتكس جلوبال 2024» في دورته الـ44 أعماله غدا الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
ويجمع «جيتكس جلوبال» 8 فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.
وتشارك هواوي بصفتها الراعي الماسي لمعرض جيتكس جلوبال 2024 تحت شعار «تسريع التحول الرقمي والذكاء الصناعي». وأعلنت نيتها طرح مجموعتها الجديدة من المنتجات والحلول الرقمية الذكية المبتكرة لمساعدة الشركات وقطاع الأعمال على إنجاز مراحل متقدمة من التحول الرقمي بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي. كما تنظم الشركة عشرات المؤتمرات والمنتديات وحلقات النقاش على هامش الحدث، دعت إليها عدداً كبيراً من شركائها وعملائها وخبراء وقادة ومحللي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة نتائج أفضل الممارسات والبحث في الاستراتيجيات والمبادرات الواجب تنفيذها في دول المنطقة للانتقال للمرحلة الجديدة من التحول الرقمي الذكي للقطاعات، وأبرزها الصناعية.
وستكشف هواوي خلال المعرض عن مجموعة من المنتجات والحلول الرائدة لسوق الشركات، وستعرض بنيتها المرجعية للتحول الذكي والممارسات المبتكرة في التحول الرقمي والذكي في مختلف القطاعات. وأبرز فعالياتها في هذا المجال تنظيم قمة «التحول الرقمي والذكي الصناعي» التي ستناقش مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بمستقبل التحول الرقمي في سوق الشركات واتجاهات الذكاء الصناعي وأفضل ممارساته.
قال ليو تشين، نائب الرئيس الأول للشركة ورئيس قسم مبيعات منتجات الشركات لدى هواوي: «نتيجةً للاستخدام الواسع والمتسارع للتقنيات الرقمية والذكية التي أحدثت نقلة نوعية في أنماط حياتنا وإنتاجية أعمالنا وسير عمل المدن، يمكن القول بأننا أصبحنا اليوم على مشارف عالم ذكي جديد الملامح. وتسعى هواوي لتضافر جهودها مع مختلف شرائح شركائها لمساعدة العملاء في المنطقة وحول العالم لوضع أساس متين للعصر الذكي. وتأتي مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2024 في هذا الإطار، حيث سنسلّط الضوء على مختلف الممارسات المبتكرة للتحول الرقمي والذكي، وسنشارك في العديد من حلقات النقاش والحوارات مع العملاء والشركاء وقادة القطاع العالميين لاستكشاف إمكانات الذكاء في قيادة أعمال وتطوير خدمات مختلف المجالات والنُظُم وما هو أبعد من ذلك. ونتطلع للقاءات مثمرة في دبي، مدينة الرقمنة والابتكار».
ويقع جناح هواوي في معرض جيتكس جلوبال 2024 في القسم B 10 و B 20 من القاعة 22، ويضم مساحة تزيد على 1400 متر مربع. وستعرض الشركة فيه سيناريوهات مختلفة للتكامل العميق للتقنيات الذكية مع مختلف القطاعات استناداً إلى بنية هواوي المرجعية للتحول الذكي. كما ستعرض الشركة في جناح «تسريع التحول الرقمي الصناعي والذكاء الاصطناعي» ممارساتها في قطاعات محددة كالمرافق العامة والتمويل والنقل والطاقة الكهربائية والنفط والغاز والتعدين والتصنيع ومزودي خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى المرئي والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها. وسيتم كذلك عرض حلول تلبي متطلبات السوق التجارية المختلفة ومجموعة أدوات هواوي eKit المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركاء.
وفي جناح «البنية التحتية الرقمية والذكية المبتكرة»، ستعرض الشركة منتجاتها الرئيسية ومحفظتها في مجال اتصالات البيانات والشبكات البصرية الكاملة وتخزين البيانات ومقرات العمل الذكية ومراكز البيانات وهواوي كلاود الخاص بمنتجات وحلول السحابة الالكترونية، والتي صممت تلبية لاحتياجات العملاء في مراحل مختلفة من التحول الرقمي والذكي بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل هدف هواوي في إنشاء بنية تحتية رقمية وذكية رائدة من خلال الجمع بين الشركاء والمطورين في منظومة شاملة ومفتوحة تخدم أهداف تطوير الأعمال والخدمات ضمن باقة كبيرة من القطاعات والصناعات.
ويُعد جيتكس جلوبال منصة للابتكار ويحتضن مجموعة من الفعاليات الرائدة، بما فيها معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ و«عالم الذكاء الاصطناعي» المنصة المخصصة لابتكارات الذكاء الاصطناعي؛ ومؤتمر «ماركيتنغ مينيا»، الذي يركز على أحدث تقنيات التسويق، و«جيتكس إمباكت»، و«إكس فيرس» والهادف إلى دعم مختلف القطاعات في إطار تقنية الميتافيرس.
وتشمل أجندة أسبوع جيتكس للتقنية إطلاق قمة التمويل الرقمي «فينتك سيرج» و«قمة مستقبل البلوك التشين»، التي تتمحور حول أحدث ابتكارات تقنية البلوك التشين للتعاملات الرقمية والعملات المشفرة والويب 3.0 و«جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين في منطقة الشرق الأوسط.
ويجمع جيتكس جلوبال على مدى خمسة أيام أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة. وتشمل قائمة حضور الفعالية مجموعة واسعة من المسؤولين التنفيذيين والجهات الحكومية والمبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والشباب والأكاديميين.
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