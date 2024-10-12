((جيتكس)) ينطلق غدا في دبي:استعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ينطلق‭ ‬الحدث‭ ‬التكنولوجي‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ44‭ ‬أعماله‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويجمع‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬8‭ ‬فعاليات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التقنية‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ويمثل‭ ‬منصة‭ ‬متفردة‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬التقنية‭ ‬والأفكار‭ ‬المستقبلية‭.‬

وتشارك‭ ‬هواوي‭ ‬بصفتها‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬لمعرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الصناعي‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬نيتها‭ ‬طرح‭ ‬مجموعتها‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬الذكية‭ ‬المبتكرة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬كما‭ ‬تنظم‭ ‬الشركة‭ ‬عشرات‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬وحلقات‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحدث،‭ ‬دعت‭ ‬إليها‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬وعملائها‭ ‬وخبراء‭ ‬وقادة‭ ‬ومحللي‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬ومناقشة‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الواجب‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬للانتقال‭ ‬للمرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذكي‭ ‬للقطاعات،‭ ‬وأبرزها‭ ‬الصناعية‭.‬





وستكشف‭ ‬هواوي‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬لسوق‭ ‬الشركات،‭ ‬وستعرض‭ ‬بنيتها‭ ‬المرجعية‭ ‬للتحول‭ ‬الذكي‭ ‬والممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬وأبرز‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تنظيم‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكي‭ ‬الصناعي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستناقش‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستقبل‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشركات‭ ‬واتجاهات‭ ‬الذكاء‭ ‬الصناعي‭ ‬وأفضل‭ ‬ممارساته‭.‬

قال‭ ‬ليو‭ ‬تشين،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للشركة‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬مبيعات‭ ‬منتجات‭ ‬الشركات‭ ‬لدى‭ ‬هواوي‭: ‬‮«‬نتيجةً‭ ‬للاستخدام‭ ‬الواسع‭ ‬والمتسارع‭ ‬للتقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكية‭ ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬حياتنا‭ ‬وإنتاجية‭ ‬أعمالنا‭ ‬وسير‭ ‬عمل‭ ‬المدن،‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأننا‭ ‬أصبحنا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬عالم‭ ‬ذكي‭ ‬جديد‭ ‬الملامح‭. ‬وتسعى‭ ‬هواوي‭ ‬لتضافر‭ ‬جهودها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬شركائها‭ ‬لمساعدة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وحول‭ ‬العالم‭ ‬لوضع‭ ‬أساس‭ ‬متين‭ ‬للعصر‭ ‬الذكي‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬حيث‭ ‬سنسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكي،‭ ‬وسنشارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬النقاش‭ ‬والحوارات‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬وقادة‭ ‬القطاع‭ ‬العالميين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬إمكانات‭ ‬الذكاء‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬أعمال‭ ‬وتطوير‭ ‬خدمات‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والنُظُم‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬ونتطلع‭ ‬للقاءات‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬مدينة‭ ‬الرقمنة‭ ‬والابتكار‮»‬‭.‬

ويقع‭ ‬جناح‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬ B 10‭ ‬و B 20‭ ‬من‭ ‬القاعة‭ ‬22،‭ ‬ويضم‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬وستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬فيه‭ ‬سيناريوهات‭ ‬مختلفة‭ ‬للتكامل‭ ‬العميق‭ ‬للتقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬بنية‭ ‬هواوي‭ ‬المرجعية‭ ‬للتحول‭ ‬الذكي‭. ‬كما‭ ‬ستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الصناعي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬محددة‭ ‬كالمرافق‭ ‬العامة‭ ‬والتمويل‭ ‬والنقل‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والتعدين‭ ‬والتصنيع‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬وخدمات‭ ‬المحتوى‭ ‬المرئي‭ ‬والتعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وغيرها‭. ‬وسيتم‭ ‬كذلك‭ ‬عرض‭ ‬حلول‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬التجارية‭ ‬المختلفة‭ ‬ومجموعة‭ ‬أدوات‭ ‬هواوي‭ ‬ eKit ‭ ‬المخصصة‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركاء‭.‬

وفي‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكية‭ ‬المبتكرة‮»‬،‭ ‬ستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬منتجاتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومحفظتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اتصالات‭ ‬البيانات‭ ‬والشبكات‭ ‬البصرية‭ ‬الكاملة‭ ‬وتخزين‭ ‬البيانات‭ ‬ومقرات‭ ‬العمل‭ ‬الذكية‭ ‬ومراكز‭ ‬البيانات‭ ‬وهواوي‭ ‬كلاود‭ ‬الخاص‭ ‬بمنتجات‭ ‬وحلول‭ ‬السحابة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬والتي‭ ‬صممت‭ ‬تلبية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكي‭ ‬بمساعدة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ويتمثل‭ ‬هدف‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رقمية‭ ‬وذكية‭ ‬رائدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬والمطورين‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬ومفتوحة‭ ‬تخدم‭ ‬أهداف‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والخدمات‭ ‬ضمن‭ ‬باقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭.‬

ويُعد‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬منصة‭ ‬للابتكار‭ ‬ويحتضن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرائدة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬إكسباند‭ ‬نورث‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬أكبر‭ ‬فعالية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا؛‭ ‬و«عالم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬المنصة‭ ‬المخصصة‭ ‬لابتكارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي؛‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬ماركيتنغ‭ ‬مينيا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬التسويق،‭ ‬و‮«‬جيتكس‭ ‬إمباكت‮»‬،‭ ‬و«إكس‭ ‬فيرس‮»‬‭ ‬والهادف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقنية‭ ‬الميتافيرس‭.‬

وتشمل‭ ‬أجندة‭ ‬أسبوع‭ ‬جيتكس‭ ‬للتقنية‭ ‬إطلاق‭ ‬قمة‭ ‬التمويل‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬فينتك‭ ‬سيرج‮»‬‭ ‬و«قمة‭ ‬مستقبل‭ ‬البلوك‭ ‬التشين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكارات‭ ‬تقنية‭ ‬البلوك‭ ‬التشين‭ ‬للتعاملات‭ ‬الرقمية‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬والويب‭ ‬3‭.‬0‭ ‬و«جلوبال‭ ‬ديف‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬ملتقى‭ ‬للمبرمجين‭ ‬والمطورين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ويجمع‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬أبرز‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإمكانات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القضايا‭ ‬العالمية‭ ‬الملحة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجتمع‭ ‬والثقافة‭. ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬حضور‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمبرمجين‭ ‬والمطورين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشباب‭ ‬والأكاديميين‭.‬