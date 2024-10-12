الصحة اللبنانية: 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال على منطقتين في جبل لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 12 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت سقوط 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين في محافظة (جبل لبنان).
وقال المركز في بيان إن الاحتلال شن غارة على بلدة (المعيصرة) في منطقة (كسروان) أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.
وفي بيان آخر أعلن المركز ان الاحتلال الاسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة (برجا) في منطقة (الشوف) أدت وفق حصيلة أولية إلى مقتل أربعة أشخاص و14 جريحا.
وأضاف المركز ان الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال ارتفعت إلى 2255 قتيلا و10524 جريحا منذ اكتوبر 2023 حتى أمس الجمعة.
وفي سياق متصل قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال واصل شن غاراته على العديد من البلدات والأحياء السكنية منها (كفرملكي) و(قانا) و(الحلوسية) و(البرج الشمالي) وغيرها.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال23 من سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ا ي ب / أ م س
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