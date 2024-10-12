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الصحة اللبنانية: 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال على منطقتين في جبل لبنان

10/12/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 10 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت سقوط 9 قتلى و28 جريحا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على منطقتين في محافظة (جبل لبنان).
وقال المركز في بيان إن الاحتلال شن غارة على بلدة (المعيصرة) في منطقة (كسروان) أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح.
وفي بيان آخر أعلن المركز ان الاحتلال الاسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة (برجا) في منطقة (الشوف) أدت وفق حصيلة أولية إلى مقتل أربعة أشخاص و14 جريحا.
وأضاف المركز ان الحصيلة الإجمالية لعدوان الاحتلال ارتفعت إلى 2255 قتيلا و10524 جريحا منذ اكتوبر 2023 حتى أمس الجمعة.
وفي سياق متصل قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن طيران الاحتلال واصل شن غاراته على العديد من البلدات والأحياء السكنية منها (كفرملكي) و(قانا) و(الحلوسية) و(البرج الشمالي) وغيرها.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية أخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال23 من سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ا ي ب / أ م س



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