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ليدار للاستثمار تعرض دار السدن وليدار بارك في ريستاتكس جدة العقاري 2024

10/12/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت " شركة ليدار للاستثمار العقاري " عن رعايتها البلاتينية لمعرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، الذي يُقام في جدة سوبر دوم خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.
وتشارك "ليدار" في المعرض في جناح B11، حيث تعرض مجموعة من مشاريعها العقارية الرائدة، بما في ذلك مشروعي "دار السدن" و"ليدار بارك" . وتوفر لزوار المعرض عروضًا حصرية بأسعار تبدأ من 677 ألف ريال، مع استرداد نقدي على الرسوم الإضافية وضمانات تصل إلى 10 سنوات بأقل هامش ربح.
ويُعد مشروع "دار السدن" من المشاريع الهامة التي تطورها شركة "ليدار" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 111,556 متر مربع، ويوفر 438 وحدة سكنية بثلاثة نماذج مختلفة المساحات، لتلبية احتياجات العائلة السعودية. ويقع المشروع في جنوب جدة ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمقيمين من خلال توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي متطلبات الحياة العصرية.
أما مشروع "ليدار بارك"، الذي يقع في منطقة القصيم شمال بريدة، فهو يُعد مخططًا عصريًا يهدف إلى تقديم أسلوب حياة مميز في قلب المملكة، ويغطي مساحة تفوق 870,000 متر مربع، ويتميز بتوفير خيارات سكنية واستثمارية متعددة، إلى جانب الخدمات والمرافق التي تعزز من جودة الحياة في المنطقة.
وفي اليوم الأول للمعرض، أعلنت شركة "ليدار" عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الجزيرة، بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملاء الشركة، بما يتماشى مع تطلعاتهم في اختيار المسكن المناسب.
من جانبه صرح أحمد بن سليمان بن عبدالرحمن بن سحيم، الرئيس التنفيذي لشركة ليدار للاستثمار: "مشاركتنا في معرض ريستاتكس جدة العقاري 2024 تأتي تأكيدًا على التزامنا بتقديم حلول عقارية مبتكرة ومتكاملة تساهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة. نحن فخورون بمشاريعنا مثل دار السدن وليدار بارك، التي تمثل نموذجًا للتميز العقاري."
وأضاف: "اتفاقيتنا مع بنك الجزيرة تعزز من قدرتنا على تقديم خيارات تمويلية تلبي احتياجات العملاء، مما يسهل لهم عملية امتلاك المسكن المناسب ضمن مشاريعنا "

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