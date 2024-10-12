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550 نوعا من الطيور تحتضنها المملكة

10/12/2024 2:33:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وجود 550 نوعًا من الطيور في المملكة، من بينها 27 نوعًا من الطيور المهدّدة بالانقراض عالميًا، من أشهرها القمري، والحبارى.
وأوضحت في منشورٍ لها بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، أن هجرة الطيور حول العالم، تكون من أجل التكاثر، والبحث عن الأماكن المعتدلة مناخيًا، إضافةً إلى السعي وراء مصادر غذائية أكثر وفرة لها؛ بسبب انخفاض موارد الغذاء في بيئتها الأصلية، مضيفة أن قائمة الطيور المسجّلة في المملكة تضم 280 نوعًا من الطيور المهاجرة، من أبرزها، النحام الكبير، والرهو، وعقاب السهول، وعقاب ملكي شرقي، إضافةً إلى 219 نوعًا من الطيور المتكاثرة، و51 نوعًا من الطيور الشاردة.
وتعمل الوزارة، عبر مراكزها المتخصصة، على حصر جميع أنواع الطيور في مختلف مناطق المملكة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن مسارات هجرة الطيور، ووجود الأنواع وأنماط التوزيع المكاني لها؛ للعمل على استدامتها والمحافظة عليها.

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