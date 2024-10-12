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أوراسكوم كونستراكشون.. أرباح مرتقبة من رأس الحكمة

10/12/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) فازت شركة أوراسكوم كونستراكشون بالمقاول الرئيسي لمشروع رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية العقارية الأضخم فى مصر، مما يشير إلى زخم متوقع فى إيرادات الشركة خلال الأعوام المقبلة.

وانعكست تلك الأنباء على أداء سهم الشركة فى البورصة المصرية ليرتفع بواقع 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي رغم تراجع أغلب جلسات الأسبوع، مغلقًا عند مستوى سعرى 289 جنيه للسهم.

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وترى بحوث الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أنه من المتوقع أن تبدأ المشاريع المقومة بالعملة الأجنبية بالظهور فى نتائج أعمال الشركة بحلول نهاية هذا العام، بالإضافة إلى آلية التعديل في معظم العقود لتعويض التضخم.

وأضافت البحوث، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وخاصة تعويم الجنيه، مهدت الطريق لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات في المشروعات الضخمة مثل مشروع رأس الحكمة.

وحددت البحوث سعر مستهدف للسهم عند 344.18 جنيه للسهم، و7.38 دولار للسهم الواحد.

ومنذ أيام، أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات تعيينها من قبل شركة مدن القابضة كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة في مصر.

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