أوراسكوم كونستراكشون.. أرباح مرتقبة من رأس الحكمة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فازت شركة أوراسكوم كونستراكشون بالمقاول الرئيسي لمشروع رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية العقارية الأضخم فى مصر، مما يشير إلى زخم متوقع فى إيرادات الشركة خلال الأعوام المقبلة.
وانعكست تلك الأنباء على أداء سهم الشركة فى البورصة المصرية ليرتفع بواقع 10% خلال تعاملات الأسبوع الماضي رغم تراجع أغلب جلسات الأسبوع، مغلقًا عند مستوى سعرى 289 جنيه للسهم.
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وترى بحوث الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أنه من المتوقع أن تبدأ المشاريع المقومة بالعملة الأجنبية بالظهور فى نتائج أعمال الشركة بحلول نهاية هذا العام، بالإضافة إلى آلية التعديل في معظم العقود لتعويض التضخم.
وأضافت البحوث، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وخاصة تعويم الجنيه، مهدت الطريق لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات في المشروعات الضخمة مثل مشروع رأس الحكمة.
وحددت البحوث سعر مستهدف للسهم عند 344.18 جنيه للسهم، و7.38 دولار للسهم الواحد.
ومنذ أيام، أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات تعيينها من قبل شركة مدن القابضة كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة في مصر.
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