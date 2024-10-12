الطاقة الذرية تختتم مراجعة سلامة التشغيل طويل الأمد بمحطة أوسكارسهامن بالسويد

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى فريق من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مراجعة السلامة التشغيلية طويلة الأمد للوحدة الثالثة من محطة أوسكارسهامن للطاقة النووية فى السويد.

وذكر بيان صحفى للوكالة الدولية – أنه تم طلب مهمة مراجعة جوانب السلامة في التشغيل طويل الأمد والتى يطلق عليها اسم (SALTO) من قبل شركة“او كيه جى” المشغلة للمحطة النووية.

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وقال رئيس الفريق ومسؤول السلامة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية برايس ليمان:“إن فريق العمل لاحظ أن شركة OKG تستعد للتشغيل الآمن طويل الأمد، وأن موظفي المحطة متعاونون ومهنيون ومنفتحون على الاقتراحات للتحسين” ، مضيفا : نشجع المحطة على معالجة نتائج المراجعة وتنفيذ الأنشطة المتبقية للتشغيل الآمن طويل الأمد كما هو مخطط له .

وحدد الفريق بعض الأداءات الجيدة التي سيتم مشاركتها مع الصناعة النووية عالميًا، وتشمل إعادة تكوين الوثائق التصميمية بالتعاون مع الشركة المصنعة للمعدات الأصلية وضمان الوصول إلى أرشيفات الشركة المصنعة للفترة المتعلقة بالتشغيل طويل الأمد، بالاضافة الى تطوير قاعدة بيانات سهلة الاستخدام تعرض لكل مستخدم أنشطة الصيانة التي تم تكليفه بها.

كما قدم الفريق توصيات واقتراحات لتحسين التشغيل الآمن طويل الأمد، وكان من أبرزها: ضرورة أن تقوم المحطة بتقديم تبرير كامل للتشغيل طويل الأمد من خلال مراجعة دورية للسلامة أو عملية بديلة ووضع برنامج شامل لتحديد أنشطة إدارة الشيخوخة للتشغيل طويل الأمد .

وأعربت إدارة المحطة عن عزمها الحفاظ على مستوى الاستعداد للتشغيل الآمن طويل الأمد ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

بدوره ، قال يوهان لوندبرغ رئيس الشركة المشغلة للمحطة:” نحن نقدر دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطتنا في إدارة الشيخوخة والتحضير للتشغيل الآمن طويل الأمد” ، مضيفا : من المهم للغاية أن نحصل على رؤية خارجية حول أعمالنا ، ويمكن لخبرات فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تساعدنا بفعالية في تحديد المجالات التي نحتاج إلى تحسينها، ستساعدنا نتائج هذه المهمة في تحسين أنشطتنا للتشغيل الآمن طويل الأمد ومواءمتها بشكل أكبر مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وحدة أوسكارسهامن 3 ، التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب ستوكهولم، قد دخلت الخدمة التجارية في عام 1985 مع تصميم عمر افتراضي يبلغ 40 عامًا. وهي مجهزة بمفاعل ماء مغلي واحد وتنتج صافي طاقة كهربائية يبلغ 1400 ميجاواط كهربائي.

وأشار البيان – الى أن المشغل للمحطة النووية يستعد لتمديد عمر التشغيل إلى 60 عامًا، وتم إغلاق وحدتين أخريين في المحطة بشكل دائم، تشكل الطاقة النووية أكثر من ربع إنتاج الكهرباء في السويد.

وخلال المهمة التي استمرت لمدة عشرة أيام من 1 إلى 10 أكتوبر، قام الفريق بمراجعة استعداد المحطة وتنظيمها وبرامجها للتشغيل الآمن طويل الأمد ، استنادًا إلى مهمة سابقة للوكالة الذرية التي أجريت في المحطة في عام 2022. وتألف الفريق من 11 خبيرًا من ( الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، باكستان، إسبانيا، والولايات المتحدة) ، بالإضافة إلى ثلاثة مراقبين من المجر وهولندا، وعضوين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التقى الفريق وناقش المواضيع بشكل متعمق مع موظفي محطة أوسكارسهامن وأجرى جولات ميدانية أثناء المراجعة.

وقدم الفريق تقريرًا أوليًا لإدارة المحطة وللسلطات السويدية للسلامة الإشعاعية (SSM)، وهي الهيئة التنظيمية النووية في البلاد، في نهاية المهمة ، سيكون لدى إدارة المحطة والسلطات السويدية فرصة لتقديم تعليقات واقعية على التقرير الأولي ، سيتم تقديم التقرير النهائي إلى إدارة المحطة وسلطات السلامة الاشعاعية والحكومة السويدية في غضون ثلاثة أشهر.