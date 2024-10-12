الطاقة الذرية تختتم مراجعة سلامة التشغيل طويل الأمد بمحطة أوسكارسهامن بالسويد

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى فريق من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مراجعة السلامة التشغيلية طويلة الأمد للوحدة الثالثة من محطة أوسكارسهامن للطاقة النووية فى السويد.
وذكر بيان صحفى للوكالة الدولية – أنه تم طلب مهمة مراجعة جوانب السلامة في التشغيل طويل الأمد والتى يطلق عليها اسم (SALTO) من قبل شركة“او كيه جى” المشغلة للمحطة النووية.
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وقال رئيس الفريق ومسؤول السلامة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية برايس ليمان:“إن فريق العمل لاحظ أن شركة OKG تستعد للتشغيل الآمن طويل الأمد، وأن موظفي المحطة متعاونون ومهنيون ومنفتحون على الاقتراحات للتحسين” ، مضيفا : نشجع المحطة على معالجة نتائج المراجعة وتنفيذ الأنشطة المتبقية للتشغيل الآمن طويل الأمد كما هو مخطط له .
وحدد الفريق بعض الأداءات الجيدة التي سيتم مشاركتها مع الصناعة النووية عالميًا، وتشمل إعادة تكوين الوثائق التصميمية بالتعاون مع الشركة المصنعة للمعدات الأصلية وضمان الوصول إلى أرشيفات الشركة المصنعة للفترة المتعلقة بالتشغيل طويل الأمد، بالاضافة الى تطوير قاعدة بيانات سهلة الاستخدام تعرض لكل مستخدم أنشطة الصيانة التي تم تكليفه بها.
كما قدم الفريق توصيات واقتراحات لتحسين التشغيل الآمن طويل الأمد، وكان من أبرزها: ضرورة أن تقوم المحطة بتقديم تبرير كامل للتشغيل طويل الأمد من خلال مراجعة دورية للسلامة أو عملية بديلة ووضع برنامج شامل لتحديد أنشطة إدارة الشيخوخة للتشغيل طويل الأمد .
وأعربت إدارة المحطة عن عزمها الحفاظ على مستوى الاستعداد للتشغيل الآمن طويل الأمد ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.
بدوره ، قال يوهان لوندبرغ رئيس الشركة المشغلة للمحطة:” نحن نقدر دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطتنا في إدارة الشيخوخة والتحضير للتشغيل الآمن طويل الأمد” ، مضيفا : من المهم للغاية أن نحصل على رؤية خارجية حول أعمالنا ، ويمكن لخبرات فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تساعدنا بفعالية في تحديد المجالات التي نحتاج إلى تحسينها، ستساعدنا نتائج هذه المهمة في تحسين أنشطتنا للتشغيل الآمن طويل الأمد ومواءمتها بشكل أكبر مع معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت وحدة أوسكارسهامن 3 ، التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب ستوكهولم، قد دخلت الخدمة التجارية في عام 1985 مع تصميم عمر افتراضي يبلغ 40 عامًا. وهي مجهزة بمفاعل ماء مغلي واحد وتنتج صافي طاقة كهربائية يبلغ 1400 ميجاواط كهربائي.
وأشار البيان – الى أن المشغل للمحطة النووية يستعد لتمديد عمر التشغيل إلى 60 عامًا، وتم إغلاق وحدتين أخريين في المحطة بشكل دائم، تشكل الطاقة النووية أكثر من ربع إنتاج الكهرباء في السويد.
وخلال المهمة التي استمرت لمدة عشرة أيام من 1 إلى 10 أكتوبر، قام الفريق بمراجعة استعداد المحطة وتنظيمها وبرامجها للتشغيل الآمن طويل الأمد ، استنادًا إلى مهمة سابقة للوكالة الذرية التي أجريت في المحطة في عام 2022. وتألف الفريق من 11 خبيرًا من ( الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، باكستان، إسبانيا، والولايات المتحدة) ، بالإضافة إلى ثلاثة مراقبين من المجر وهولندا، وعضوين من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التقى الفريق وناقش المواضيع بشكل متعمق مع موظفي محطة أوسكارسهامن وأجرى جولات ميدانية أثناء المراجعة.
وقدم الفريق تقريرًا أوليًا لإدارة المحطة وللسلطات السويدية للسلامة الإشعاعية (SSM)، وهي الهيئة التنظيمية النووية في البلاد، في نهاية المهمة ، سيكون لدى إدارة المحطة والسلطات السويدية فرصة لتقديم تعليقات واقعية على التقرير الأولي ، سيتم تقديم التقرير النهائي إلى إدارة المحطة وسلطات السلامة الاشعاعية والحكومة السويدية في غضون ثلاثة أشهر.
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