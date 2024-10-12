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راق تطرح مشروع ZAWAT فى العاشر باستثمارات 6 مليارات جنيه

10/12/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت شركة راق للتطوير العقارى مشروع ZAWAT RESIDENCE بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 فدان، باستثمارات 6 مليارات جنيه.

قال وائل أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة راق للتطوير العقارى، إن المشروع بنشاط سكنى تجارى إدارى يضم عدد من الوحدات المتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء.

موضوعات متعلقة بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه “صندوق النقد” يُخفض الرسوم الإضافية على اقتراض الدول الأعضاء “الزراعة الأمريكية”: 2.6 مليون طن إنتاج مصر المتوقع من السكر فى الموسم التسويقى الجديد

أضاف أن المشروع سيقام على أكثر من مرحلة، موضحًا أنه تم تسويق أكثر من 40% من المرحلة الأولى بالكامل.

وأشار إلى أن المشروع الجديد للشركة يحقق كافة معايير الاستدامة والـ”سمارت هوم”، مضيفا:“نحن ملتزمون بتطبيق مبادئ الاستدامة فى جميع مشاريعنا، لتكون خضراء صديقة للبيئة ومستهلكة للطاقة النظيفة”.

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