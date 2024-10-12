راق تطرح مشروع ZAWAT فى العاشر باستثمارات 6 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة راق للتطوير العقارى مشروع ZAWAT RESIDENCE بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 فدان، باستثمارات 6 مليارات جنيه.
قال وائل أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة راق للتطوير العقارى، إن المشروع بنشاط سكنى تجارى إدارى يضم عدد من الوحدات المتنوعة التى تلبى احتياجات العملاء.
موضوعات متعلقة
بدء تحصيل حق انتفاع قطاع البضائع بالسكك الحديدية بقيمة 300 مليون جنيه “صندوق النقد” يُخفض الرسوم الإضافية على اقتراض الدول الأعضاء “الزراعة الأمريكية”: 2.6 مليون طن إنتاج مصر المتوقع من السكر فى الموسم التسويقى الجديد
أضاف أن المشروع سيقام على أكثر من مرحلة، موضحًا أنه تم تسويق أكثر من 40% من المرحلة الأولى بالكامل.
وأشار إلى أن المشروع الجديد للشركة يحقق كافة معايير الاستدامة والـ”سمارت هوم”، مضيفا:“نحن ملتزمون بتطبيق مبادئ الاستدامة فى جميع مشاريعنا، لتكون خضراء صديقة للبيئة ومستهلكة للطاقة النظيفة”.
MENAFN12102024000202011048ID1108772726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.