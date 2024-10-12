الصين تؤكد استمرار الخلافات مع الاتحاد الأوروبي حول رسوم السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة التجارة الصينية السبت أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء“اختلافات كبيرة” بين الطرفين.

وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35,3% على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

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وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 سبتمبر.

وقال بيان صادر عن الوزارة“لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين”، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.

وأشار البيان إلى أن المفاوضين“حققوا تقدما مهما في بعض المجالات”، لكنهم“لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين”.

وأضاف البيان“نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب”.

يعد الجانبان شريكين اقتصاديين رئيسيين، لكنهما اختلفا في الأشهر الأخيرة بشأن الدعم السخي الذي تقدمه الصين لصناعاتها المحلية.

وترى بروكسل أن هذا الدعم يقوض مبدأ المنافسة الحرة ويساعد في خفض أسعار الصادرات الصينية، ما يضر بالمنافسين الأوروبيين.

ونفت الصين ذلك ونددت بالرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، محذرة من أنها ستطلق العنان لحرب تجارية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت رسوما جمركية موقتة على البراندي المصنوع في الاتحاد الأوروبي، الامر الذي أثار قلق المنتجين الفرنسيين.

وتحقق بروكسل أيضا في الدعم الصيني لألواح الطاقة الشمسية.

وحذرت وزارة التجارة الصينية السبت مفاوضي الاتحاد الأوروبي من تحديد الأسعار من جانب واحد مع الشركات خارج إطار محادثاتها مع بكين.

وقالت“إذا تفاوض الاتحاد الأوروبي على التزامات بالأسعار مع بعض الشركات بشكل منفصل أثناء تفاوضه مع الصين، فإنه بذلك يهز أسس الثقة المتبادلة للمفاوضات، ويتدخل في المفاوضات بين الجانبين، ويضر بالتقدم العام للمشاورات”.

التقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة جنوب شرق آسيا في لاوس في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال ميشال لوكالة فرانس برس الجمعة إنه يأمل بعد محادثاته“الصريحة” مع لي في التوصل إلى اتفاق في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكنه حذر من أن الوصول إلى هذه النتيجة سيكون صعبا.

وأضاف“لدي انطباع أن الباب لم يُغلق بعد، لكن الوضع بالغ الصعوبة ومليء بالتحديات”.

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