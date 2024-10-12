داركو العقارية تكشف عن مشاريع جديدة في معرض ريستاتكس جدة 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة "داركو العقارية " عن رعايتها الماسية لمعرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، المُقام حاليًّا في جدة سوبر دوم، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.
وتأتي مشاركة "داركو" في (جناح A5)؛ حيث ستكشف عن مجموعةٍ من مشاريعها العقارية الرائدة، من بينها مشروعها الجديد في حي الشاطئ بجدة، بالقرب من الواجهة البحرية، بمساحة 20 ألف متر مربع، والذي تصل قيمته إلى 485 مليون ريال سعودي، ويضمُّ 28 مبنى سكنيًّا، بإجمالي 500 وحدةٍ سكنية، وأكثر من 600 موقفٍ للسيارات، إلى جانب مجموعةٍ من المرافق الترفيهية والخدمية المتنوِّعة.
كما ستعلن "داركو"، خلال المعرض، عن اقتراب طرح مشروعَين جديدَين لها، الأول في حيّ الصفا بجدة، ويتألَّف من 20 مبنى سكنيًّا يضمُّ 184 وحدةً سكنية، مع مساحاتٍ خضراء، ومرافق ترفيهية، أما المشروع الثاني "ديار النهضة"، فيتكوَّن من 77 وحدةً سكنية، ويقع في حي النهضة على بُعد 11 دقيقة من الواجهة البحرية الجديدة بجدة.
وحول مشاركة الشركة في المعرض، قال الدكتور عمر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة داركو: "إن رعايتنا معرض "ريستاتكس جدة العقاري" تأتي تأكيدًا على التزامنا بدعم النموِّ المستدام للقطاع العقاري في المملكة".
وأضاف: "نحن فخورون بالكشف عن مشاريعنا الجديدة التي تعكس التزامنا بتقديم حلولٍ سكنيةٍ مبتكرةٍ ومتنوِّعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواطنين من الحصول على سكنٍ ملائم".
وأضاف القحطاني: "مشروعنا في حيّ الشاطئ بجدة يُمثِّل خُطوةً جديدةً نحو تقديم مشاريع عالية الجودة، تُلبِّي احتياجات السوق المتزايدة، كما أن المشاريع الأخرى التي سنطرحها قريبًا تعكس التزامنا بتقديم وحداتٍ سكنيةٍ تجمع بين الفخامة والراحة والمرافق المتكاملة".
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