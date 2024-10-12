داركو العقارية تكشف عن مشاريع جديدة في معرض ريستاتكس جدة 2024 - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) أعلنت شركة "داركو العقارية " عن رعايتها الماسية لمعرض "ريستاتكس جدة العقاري 2024"، المُقام حاليًّا في جدة سوبر دوم، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر.

وتأتي مشاركة "داركو" في (جناح A5)؛ حيث ستكشف عن مجموعةٍ من مشاريعها العقارية الرائدة، من بينها مشروعها الجديد في حي الشاطئ بجدة، بالقرب من الواجهة البحرية، بمساحة 20 ألف متر مربع، والذي تصل قيمته إلى 485 مليون ريال سعودي، ويضمُّ 28 مبنى سكنيًّا، بإجمالي 500 وحدةٍ سكنية، وأكثر من 600 موقفٍ للسيارات، إلى جانب مجموعةٍ من المرافق الترفيهية والخدمية المتنوِّعة.

كما ستعلن "داركو"، خلال المعرض، عن اقتراب طرح مشروعَين جديدَين لها، الأول في حيّ الصفا بجدة، ويتألَّف من 20 مبنى سكنيًّا يضمُّ 184 وحدةً سكنية، مع مساحاتٍ خضراء، ومرافق ترفيهية، أما المشروع الثاني "ديار النهضة"، فيتكوَّن من 77 وحدةً سكنية، ويقع في حي النهضة على بُعد 11 دقيقة من الواجهة البحرية الجديدة بجدة.

وحول مشاركة الشركة في المعرض، قال الدكتور عمر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة داركو: "إن رعايتنا معرض "ريستاتكس جدة العقاري" تأتي تأكيدًا على التزامنا بدعم النموِّ المستدام للقطاع العقاري في المملكة".

وأضاف: "نحن فخورون بالكشف عن مشاريعنا الجديدة التي تعكس التزامنا بتقديم حلولٍ سكنيةٍ مبتكرةٍ ومتنوِّعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواطنين من الحصول على سكنٍ ملائم".

وأضاف القحطاني: "مشروعنا في حيّ الشاطئ بجدة يُمثِّل خُطوةً جديدةً نحو تقديم مشاريع عالية الجودة، تُلبِّي احتياجات السوق المتزايدة، كما أن المشاريع الأخرى التي سنطرحها قريبًا تعكس التزامنا بتقديم وحداتٍ سكنيةٍ تجمع بين الفخامة والراحة والمرافق المتكاملة".