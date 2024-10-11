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الأمم المتحدة ((مذهولة)) للخطاب التحريضي في النزاع بين إسرائيل وحزب الله

10/11/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ذهولها‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬اللهجة‭ ‬التحريضية‭ ‬التي‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬مناشدة‭ ‬من‭ ‬يتولون‭ ‬مراكز‭ ‬السلطة‭ ‬إنهاء‭ ‬‮«‬مواقفهم‭ ‬العدوانية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬قد‭ ‬حض‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬الانتفاضة‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أو‭ ‬المخاطرة‭ ‬بمصير‭ ‬مماثل‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬حماس‭. ‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رافينا‭ ‬شامداساني‭ ‬في‭ ‬إحاطة‭ ‬صحفية‭ ‬من‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مذهولون‭ ‬للغة‭ ‬التحريضية‭ ‬العارمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أطراف‭ ‬متعددة‮»‬‭. ‬أضافت‭ ‬‮«‬اللهجة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬ككل‭ ‬وتدعوه‭ ‬إما‭ ‬إلى‭ ‬الانتفاضة‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإما‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬الدمار‭ ‬مثل‭ ‬غزة،‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬أن‭ ‬يُفهم‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تشجع‭ ‬أو‭ ‬تقبل‭ ‬العنف‭ ‬الموجه‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬والأهداف‭ ‬المدنية،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.

كما‭ ‬نددت‭ ‬بـ«التشهير‭ ‬المستمر‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الأونروا‮»‬،‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬تغيث‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬منتشرين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والأردن‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ ‬السام،‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مصدر‮»‬‭. ‬وتشوب‭ ‬الخلافات‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأونروا،‭ ‬إذ‭ ‬تتهم‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬موظفيها‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.

وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬وأعلنت‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬منه‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‭ ‬ومركزة‮»‬‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭. ‬وأفادت‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬لتشمل‭ ‬القطاع‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأكدت‭ ‬شمداساني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬العدوانية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬السلطة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‮»‬‭.‬

وحذرت‭ ‬المتحدثة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اتساع‭ ‬النزاع‭ ‬والتصعيد‭ ‬التدريجي‭ ‬يعرضان‭ ‬حياة‭ ‬ورفاه‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬للخطر‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬18‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬72‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬40‭ ‬آخرين‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭. ‬وبينما‭ ‬تسجل‭ ‬المنظمة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنسبها‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جهة‭.

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندماير‭ ‬إن‭ ‬96‭ ‬مرفقا‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أُجبرت‭ ‬على‭ ‬الإغلاق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬خمسة‭ ‬مستشفيات‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لأضرار،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬إخلاء‭ ‬أربعة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭. ‬وأضاف‭ ‬ليندماير‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وتقلص‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية،‭ ‬‮«‬نواجه‭ ‬وضعا‭ ‬يكون‭ ‬فيه‭ ‬خطر‭ ‬تفشي‭ ‬الأمراض‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‮»‬‭.‬

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