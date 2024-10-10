مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة بغزة عدوا

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن إسرائيل "تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة في غزة عدوا وهدفا".
جاء ذلك في كلمة منصور، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقدت بطلب من الجزائر وسلوفينيا وبدعم من فرنسا.
وذكر منصور: "من الواضح بما لا يقبل الشك في هذه المرحلة أن إسرائيل اتخذت قرارا بأن تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (...) إسرائيل تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة في غزة عدوا وهدفا".
وقال إن إسرائيل "تقتل بشكل موسع الأطباء والطواقم الطبية والإنسانية وأعضاء فرق الإغاثة و(موظفي) الأمم المتحدة والصحفيين".
وأضاف أنها تهدد "بالقضاء على السكان بشكل كامل ما يؤدي إلى تهجيرهم بشكل قسري للسيطرة على تلك الأراضي وإخضاعها".
ولليوم الرابع على التوالي، يتعرض الفلسطينيون بالمناطق الشرقية والغربية لمحافظة الشمال خاصة بمخيم جباليا لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري يرفضه الأهالي، في إطار إبادته المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويتمسك الآلاف من أهالي شمال القطاع بخيار البقاء في منازلهم وعدم النزوح إلى المناطق الجنوبية، منذ 14 أكتوبر 2023، عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أول أمر إخلاء لهم.
وأشار منصور، إلى "الاعتداء غير المسبوق على الأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وما يجري مع موظفيها من قتل وتشويه واحتجاز وتعذيب، واستهداف مقراتها وقصف مدارسها وملاجئها ومكاتبها ومخازنها ومراكز التوزيع التابع لها، والآن تهديد باعتماد قانون يمنع أونروا من العمل في كامل الأراضي المحتلة".
والأحد، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا في إسرائيل.
ومخاطبا أعضاء المجلس، قال منصور: "أنتم لا تستخدمون الأدوات المتاحة لتجبروهم (إسرائيل) على السماع لكم" متسائلا: "ما الذي يمنعكم من فرض تنفيذ قرارتكم؟ وفرض وقف إطلاق النار؟"
وأضاف منصور، "إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها وضمها للأراضي الفلسطينية ومن خلال عدم حماية الشعب المحتل، ومنع من يرغب في حماية هذا الشعب".
وأشار إلى "انتهاك متعدد الطبقات للقواعد الأساسية للقانون الدولي بغية القضاء تماما على الشعب الفلسطيني".
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
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