مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة بغزة عدوا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الأربعاء، إن إسرائيل "تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة في غزة عدوا وهدفا".

جاء ذلك في كلمة منصور، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، عقدت بطلب من الجزائر وسلوفينيا وبدعم من فرنسا.

وذكر منصور: "من الواضح بما لا يقبل الشك في هذه المرحلة أن إسرائيل اتخذت قرارا بأن تشن حربا شاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة (...) إسرائيل تعتبر كل من يساعد على إدامة الحياة في غزة عدوا وهدفا".

وقال إن إسرائيل "تقتل بشكل موسع الأطباء والطواقم الطبية والإنسانية وأعضاء فرق الإغاثة و(موظفي) الأمم المتحدة والصحفيين".

وأضاف أنها تهدد "بالقضاء على السكان بشكل كامل ما يؤدي إلى تهجيرهم بشكل قسري للسيطرة على تلك الأراضي وإخضاعها".

ولليوم الرابع على التوالي، يتعرض الفلسطينيون بالمناطق الشرقية والغربية لمحافظة الشمال خاصة بمخيم جباليا لعملية "إبادة وتطهير عرقي"، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا بريا، وينفذ عمليات قتل ونسف للمنازل، وتهجير قسري يرفضه الأهالي، في إطار إبادته المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويتمسك الآلاف من أهالي شمال القطاع بخيار البقاء في منازلهم وعدم النزوح إلى المناطق الجنوبية، منذ 14 أكتوبر 2023، عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أول أمر إخلاء لهم.

وأشار منصور، إلى "الاعتداء غير المسبوق على الأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وما يجري مع موظفيها من قتل وتشويه واحتجاز وتعذيب، واستهداف مقراتها وقصف مدارسها وملاجئها ومكاتبها ومخازنها ومراكز التوزيع التابع لها، والآن تهديد باعتماد قانون يمنع أونروا من العمل في كامل الأراضي المحتلة".

والأحد، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا في إسرائيل.

ومخاطبا أعضاء المجلس، قال منصور: "أنتم لا تستخدمون الأدوات المتاحة لتجبروهم (إسرائيل) على السماع لكم" متسائلا: "ما الذي يمنعكم من فرض تنفيذ قرارتكم؟ وفرض وقف إطلاق النار؟"

وأضاف منصور، "إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها وضمها للأراضي الفلسطينية ومن خلال عدم حماية الشعب المحتل، ومنع من يرغب في حماية هذا الشعب".

وأشار إلى "انتهاك متعدد الطبقات للقواعد الأساسية للقانون الدولي بغية القضاء تماما على الشعب الفلسطيني".

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.