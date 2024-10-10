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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مفترق عرابة جنوب جنين

10/10/2024 5:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزاً عسكرياً عند مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق عرابة في الطريق الواصل بين نابلس وجنين، واحتجزت شابين بعد تفتيش مركبتهما، كما منعت مركبات المواطنين من المرور، وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية خانقة.

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