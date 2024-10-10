الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم الفارعة جنوب طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة من حاجز الحمرا العسكري.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمخيم، وسط انتشار مكثف للقناصة والقوات الراجلة في أرجائه، وسط اندلاع مواجهات يتخللها إطلاق نار وانفجارات بين الفينة والأخرى.

وأضافت، أن جنود الاحتلال داهموا عدد من منازل المواطنين وشرع في عمليات تفتيشه فيها، إضافة إلى اعتقال عدة مواطنين، وتزامنا مع هذه المداهمات أطلق الاحتلال النار بشكل عشوائي داخل المخيم، فيما تعمل جرافاته العسكرية على تدمير البنية التحتية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة، من جهة حاجز الحمرا العسكري، بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافتين إحداهما مجنز (D9)، وتواجدت على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المخيم لفترة من الوقت، إذ أحدثت أضرارا فيه قبل الدخول إلى المخيم واقتحامه.

كما أفادت مصادر محلية بأن طائرة للاحتلال نفذت عملية إنزال لجنود، في وقت سابق من الليلة، في محيط المخيم من الجهتين الشمالية والجنوبية.

كما نفذت قوات الاحتلال انتهاكات بحق طواقم الإسعاف خلال اقتحام المخيم، حيث أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على بؤرة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر داخل المخيم وطالبت الطواقم والمتطوعين بإغلاق البؤرة والانسحاب منها.

وأكد مسعفون لـ"وفا" أن جنود الاحتلال عند اقتحامهم لبؤرة الإسعاف في المخيم أطلقوا النار على الأرض عند أرجلهم وفوق رؤوسهم، وأجبروهم على إغلاق نقطة الإسعاف ومغادرتها.

فيما قام جنود الاحتلال باعتراض إحدى مركبات الإسعاف وتفتيشها وإيقافها لمدة ساعة ونصف وشتم المسعفين والتعدي عليهم بألفاظ نابية، واعتقال المسعف أحمد محمد عودة من داخلها حيث بقي محتجزا حوالي 3 ساعات قبل الإفراج عنه.