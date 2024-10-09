برنامج الأغذية العالمي: تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني بنسبة 327 بالمئة خلال عام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 9 - 10 (كونا) -– كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن تراجع ملحوظ في قيمة الجنيه السوداني خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق حيث شهد انخفاضا تراكميا بنسبة 327 بالمئة.
وأشار البرنامج في تقريره الشهري حول الأوضاع الاقتصادية في السودان إلى أن الجنيه السوداني سجل انخفاضا حادا في السوق الموازية حيث بلغ سعره 2560 جنيها مقابل الدولار الواحد ما يمثل تراجعا بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وعزا البرنامج هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج المحاصيل في عام 2023 بالإضافة إلى التأثير المستمر لانقطاع سلسلة التوريد نتيجة الصراع القائم في البلاد.
كما أوضح التقرير أن أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادة طفيفة بنسبة 6 بالمئة خلال شهر يوليو 2024 لتصل إلى 9304 جنيهات بزيادة بلغت 65 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2023 إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية في معظم الولايات.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن 6ر25 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد مع تسجيل حالات مجاعة مؤكدة في مخيم (زمزم) بشمال دارفور وسط مخاوف من انتشار المجاعة إلى 13 منطقة أخرى تشمل الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان. (النهاية)
م ع م / ر ج
MENAFN09102024000071011013ID1108764562
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