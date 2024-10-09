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برنامج الأغذية العالمي: تراجع حاد في قيمة الجنيه السوداني بنسبة 327 بالمئة خلال عام

10/9/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 - 10 (كونا) -– كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن تراجع ملحوظ في قيمة الجنيه السوداني خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق حيث شهد انخفاضا تراكميا بنسبة 327 بالمئة.
وأشار البرنامج في تقريره الشهري حول الأوضاع الاقتصادية في السودان إلى أن الجنيه السوداني سجل انخفاضا حادا في السوق الموازية حيث بلغ سعره 2560 جنيها مقابل الدولار الواحد ما يمثل تراجعا بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.
وعزا البرنامج هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج المحاصيل في عام 2023 بالإضافة إلى التأثير المستمر لانقطاع سلسلة التوريد نتيجة الصراع القائم في البلاد.
كما أوضح التقرير أن أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادة طفيفة بنسبة 6 بالمئة خلال شهر يوليو 2024 لتصل إلى 9304 جنيهات بزيادة بلغت 65 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2023 إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمواكبة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية في معظم الولايات.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن 6ر25 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد مع تسجيل حالات مجاعة مؤكدة في مخيم (زمزم) بشمال دارفور وسط مخاوف من انتشار المجاعة إلى 13 منطقة أخرى تشمل الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان. (النهاية)

م ع م / ر ج



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