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رئيس ((الغرفة)) : فرص استثمارية في التعليم والتكنولوجيا

10/9/2024 11:31:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬تولا‭ ‬إيريولا،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬فنلندا‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بحضور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬الغرفة،‭ ‬ووليد‭ ‬كانو،‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وسونيا‭ ‬جناحي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وأكد‭ ‬ناس‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بفضل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للشركات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الناشئة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬كوادر‭ ‬بحرينية‭ ‬مؤهلة‭ ‬ومدربة‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‮»‬‭.‬

وناقش‭ ‬اللقاء‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفنلندا،‭ ‬مسلطاً‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬تشمل‭ ‬التعليم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وأشار‭ ‬ناس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬متسارعاً‭ ‬وتوفر‭ ‬فرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬واعدة‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وفنلندا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

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