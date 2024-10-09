رئيس ((الغرفة)) : فرص استثمارية في التعليم والتكنولوجيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، تولا إيريولا، سفيرة جمهورية فنلندا المعتمدة لدى مملكة البحرين والمقيمة في أبوظبي، بحضور محمد عبدالجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس الغرفة، ووليد كانو، نائب الأمين المالي، وسونيا جناحي، عضو مجلس الإدارة.
وأكد ناس «أن بيئة الأعمال في البحرين تعد من الأفضل في المنطقة بفضل عدم وجود الضرائب على الشركات، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه «تمكين» للشركات والمشاريع الناشئة، فضلاً عن وجود كوادر بحرينية مؤهلة ومدربة بشكل متميز».
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين وفنلندا، مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات متعددة، تشمل التعليم والتكنولوجيا والرعاية الصحية، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
وأشار ناس إلى أن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً وتوفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات والمؤسسات، مؤكدًا أن التعاون بين البحرين وفنلندا في هذه المجالات يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة.
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