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نجاح مكافحة تلوث بحري افتراضي

10/9/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية وطنية لمكافحة تسرب أكثر من 60 ألف برميل زيتي، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، شاركت بأكثر من 5000 سعودي مدرب ومؤهل للتعامل مع الطوارئ البيئية.
وأوضح قائد الحدث، المهندس أحمد الخالدي، أن التمرين التعبوي يأتي بصفته اختبارًا دوريًا لتأهيل ورفع جاهزية الجهات المشاركة لمكافحة أي سيناريوهات انسكابات الزيتية والمواد الضارة، مشيرًا إلى أن اسم الحدث ((استجابة 15)) مبني على قياس قدرة الجهات في التعامل مع أي حادثة تلوث بحري من خلال غرفة عمليات تنطلق فورًا وفق الخطة الوطنية المعدة لذات الغرض.
وبيّن أن الجهات المشاركة نفذت عمليات مكافحة التلوث أظهرت على مدى يومين إمكانيتها باستخدام سفن وطائرات رش للمكافحة ومشتتات للتلوث وزوارق سريعة، إضافة إلى طائرات المسح والوحدات البرية التي فرضت طوقًا أمنيًا حول مناطق التمرين المتضررة افتراضيًا.
مشيرًا إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة الحاضرة في منطقة التمرين وجميع القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة والشركات الوطنية التابعة لها، وكذلك قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة سيل للأعمال البحرية.

MENAFN09102024000089011017ID1108764510

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