التعمير والإسكان يعين استشارى بيئى لتقييم المشروعات التى يزيد تمويلها على 200 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف بنك التعمير والإسكان عن تعيين استشارى بيئى واجتماعى مستقل ومعتمد من وزارة البيئة، لتقييم المشروعات التى تتخطى قيمة تمويلها 200 مليون جنيه، ويستهدف البنك تضمين سياسات الاستدامة والتمويل المستدام فى الأنشطة الأساسية له، سواء كانت عمليات داخلية أو أنشطة تمويلية أو استثمارية.
وقال البنك، إنه ينسق مع القطاعات المعنية لبحث ودراسة مدى إمكانية تطبيق معايير المبدأ الاستوائى، وهو إطار طوعي تتبناه المؤسسات المالية لتقييم وكذلك إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في المشروعات الكبيرة التي يمولونها.
موضوعات متعلقة
مدبولى: الحكومة لم تتخذ أى إجراء استثنائى رغم الأحداث الأخيرة هل تستمر مبيعات السيارات الملاكى فى النمو خلال الربع الأخير من 2024؟ التضخم يواصل الارتفاع للشهر الثانى على التوالى
وذكر أن ذلك، بالإضافة إلى تصنيف المشاريع حسب مخاطرها البيئية والاجتماعية المحتملة إلى مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة، وإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية والاجتماعية المتوقعة، وإلزام العميل بتقديم تعهدات للبنك لضمان اتباع جميع القوانين واللوائح والتراخيص البيئية والاجتماعية ذات الصلة.
وسجلت محفظة التمويل المستدام ببنك التعمير والإسكان نحو 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، موزعة بين التمويل الاجتماعى والتمويل البيئى، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الاجتماعية للبنك 41 مليون جنيه، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2023.
وبلغ التمويل الموجه للمشروعات البيئية نحو 730 مليون جنيه، وحصلت مشروعات البنية التحتية المستدامة على 328.5 مليون جنيه، ومشروعات إدارة النفايات 138.7 مليون جنيه، ومشروعات كفاءة الطاقة 73 مليون جنيه، ومشروعات النقل المستدام 51.5 مليون جنيه، وتعكس المشروعات التنوع والتوجه الشامل للبنك نحو دعم المشاريع البيئية عبر مجموعة محاور رئيسية.
وبلغت محفظة التمويل الاجتماعى نحو 1.97 مليار جنيه، وحصل قطاع الصحة على 474.4 مليون جنيه، وقطاع البنية التحتية على 454.9 مليون جنيه، ومشروعات التعليم 356.03 مليون جنيه، والمشروعات الاجتماعية على 652.7 مليون جنيه. صافى أرباح“التعمير والإسكان” يرتفع إلى 5.9 مليار جنيه فى النصف الأول
وموًل البنك مشروعات الحرف اليدوية بنحو 19.78 مليون جنيه، والخدمات الرقمية والاتصالات 19.78 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات الاجتماعية إنشاء مستشفى دهب المركزى، بالإضافة إلى تمويل بناء مستشفى أبوقرقاص بالغربية ضمن مبادرة“حياة كريمة”.
وتتضمن المشروعات البيئية استصلاح الأراضي الزراعية، مثل إنشاء محطتين رفع لضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى والزراعى تصل إلى 6 ملايين متر مكعب سنويًا، وتستهدف استصلاح مساحة تقدر بنحو 362 ألف فدان بمحور الضبعة.
ويساهم قطاع القروض المشتركة فى جهود البنك نحو زيادة نسبة التمويل المستدام، ومن بينها التمويل المشترك الممنوح لإحدى الجامعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى تمويل مشروع إنشاء مجمع للجامعات الخاصة التكنولوجية والتى تعد نموذج تعليم مزدوج“البوليتكنيك” ويتكون من 40% من التعليم النظرى و60% من التعليم العملى فى ورش ومعامل الجامعة، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذا البرنامج 12 ألف طالب سنويًا.
واشترك البنك أيضًا فى التمويل المشترك الممنوح لإحدى شركات إنتاج السكر، وذلك لاستصلاح أرض زراعية تمتد على مساحة 188 ألف فدان وزراعتها باستخدام أنظمة الرى الحديثة، وإنشاء مصنع للسكر على مساحة مليون متر مربع.
ويركز المشروع على استصلاح أراضٍ زراعية وتطوير مصنع لإنتاج السكر، وتنويع الإنتاج الزراعي بين القمح، الذرة، البنجر، والحمص وتوفير مزيد من فرص العمل.
MENAFN09102024000202011048ID1108762940