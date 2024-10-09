التعمير والإسكان يعين استشارى بيئى لتقييم المشروعات التى يزيد تمويلها على 200 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشف بنك التعمير والإسكان عن تعيين استشارى بيئى واجتماعى مستقل ومعتمد من وزارة البيئة، لتقييم المشروعات التى تتخطى قيمة تمويلها 200 مليون جنيه، ويستهدف البنك تضمين سياسات الاستدامة والتمويل المستدام فى الأنشطة الأساسية له، سواء كانت عمليات داخلية أو أنشطة تمويلية أو استثمارية.

وقال البنك، إنه ينسق مع القطاعات المعنية لبحث ودراسة مدى إمكانية تطبيق معايير المبدأ الاستوائى، وهو إطار طوعي تتبناه المؤسسات المالية لتقييم وكذلك إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في المشروعات الكبيرة التي يمولونها.

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وذكر أن ذلك، بالإضافة إلى تصنيف المشاريع حسب مخاطرها البيئية والاجتماعية المحتملة إلى مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة، وإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية والاجتماعية المتوقعة، وإلزام العميل بتقديم تعهدات للبنك لضمان اتباع جميع القوانين واللوائح والتراخيص البيئية والاجتماعية ذات الصلة.

وسجلت محفظة التمويل المستدام ببنك التعمير والإسكان نحو 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، موزعة بين التمويل الاجتماعى والتمويل البيئى، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الاجتماعية للبنك 41 مليون جنيه، بحسب تقرير الاستدامة لعام 2023.

وبلغ التمويل الموجه للمشروعات البيئية نحو 730 مليون جنيه، وحصلت مشروعات البنية التحتية المستدامة على 328.5 مليون جنيه، ومشروعات إدارة النفايات 138.7 مليون جنيه، ومشروعات كفاءة الطاقة 73 مليون جنيه، ومشروعات النقل المستدام 51.5 مليون جنيه، وتعكس المشروعات التنوع والتوجه الشامل للبنك نحو دعم المشاريع البيئية عبر مجموعة محاور رئيسية.

وبلغت محفظة التمويل الاجتماعى نحو 1.97 مليار جنيه، وحصل قطاع الصحة على 474.4 مليون جنيه، وقطاع البنية التحتية على 454.9 مليون جنيه، ومشروعات التعليم 356.03 مليون جنيه، والمشروعات الاجتماعية على 652.7 مليون جنيه.

وموًل البنك مشروعات الحرف اليدوية بنحو 19.78 مليون جنيه، والخدمات الرقمية والاتصالات 19.78 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات الاجتماعية إنشاء مستشفى دهب المركزى، بالإضافة إلى تمويل بناء مستشفى أبوقرقاص بالغربية ضمن مبادرة“حياة كريمة”.

وتتضمن المشروعات البيئية استصلاح الأراضي الزراعية، مثل إنشاء محطتين رفع لضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحى والزراعى تصل إلى 6 ملايين متر مكعب سنويًا، وتستهدف استصلاح مساحة تقدر بنحو 362 ألف فدان بمحور الضبعة.

ويساهم قطاع القروض المشتركة فى جهود البنك نحو زيادة نسبة التمويل المستدام، ومن بينها التمويل المشترك الممنوح لإحدى الجامعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى تمويل مشروع إنشاء مجمع للجامعات الخاصة التكنولوجية والتى تعد نموذج تعليم مزدوج“البوليتكنيك” ويتكون من 40% من التعليم النظرى و60% من التعليم العملى فى ورش ومعامل الجامعة، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذا البرنامج 12 ألف طالب سنويًا.

واشترك البنك أيضًا فى التمويل المشترك الممنوح لإحدى شركات إنتاج السكر، وذلك لاستصلاح أرض زراعية تمتد على مساحة 188 ألف فدان وزراعتها باستخدام أنظمة الرى الحديثة، وإنشاء مصنع للسكر على مساحة مليون متر مربع.

ويركز المشروع على استصلاح أراضٍ زراعية وتطوير مصنع لإنتاج السكر، وتنويع الإنتاج الزراعي بين القمح، الذرة، البنجر، والحمص وتوفير مزيد من فرص العمل.