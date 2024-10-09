هاريس تدعو لوقف إطلاق النار وجهود بريطانية للتهدئة في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني، الثلاثاء، إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن“لا معنى له” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

وأضافت هاريس خلال المقابلة التي ستذاع كاملة في وقت لاحق“يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار، واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن”.

يأتي ذلك في وقت دعا الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فجر الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود الرامية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في كلّ من قطاع غزة ولبنان، وذلك في الوقت الذي يجري فيه رحلة شرق أوسطية تشمل البحرين والأردن.

وقال لامي“يجب ألا نضعف في هذا الوقت الحرج لضمان وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدّة قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأضاف في بيان نشرته وزارته أنّ الوضع الراهن في الشرق الأوسط“خطر بشكل لا يصدّق”.

وبحسب البيان فإنّ الوزير سيلتقي خلال رحلته هذه مسؤولين في كلّ من البحرين والأردن، وسيتفقد أيضا عسكريين بريطانيين يتمركزون في الشرق الأوسط.

ولفتت الوزارة إلى أنّ لامي سيسعى خلال الزيارة إلى“الضغط من أجل إنهاء دائرة العنف”، وسيعرب عن مخاوف لندن بشأن“خطر حصول تصعيد وسوء تقدير”.

وسيكرر رئيس الدبلوماسية البريطانية أيضا خلال الزيارة، دعوات بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وسيطلب من الشركاء الإقليميين لبلاده حض إيران ووكلائها على ممارسة ضبط النفس.

وفي البحرين، سيزور لامي الفرقاطة البحرية الملكية“إتش إم إس لانكاستر” التي تسيّر دوريات في مياه البحر الأحمر والخليج، للتصدّي للهجمات التي يشنّها الحوثيون انطلاقا من اليمن.

كما سيلتقي الوزير البريطاني في البحرين“شخصيات رفيعة المستوى”، وفقا للبيان.

أما في عمّان فسيجري وزير الخارجية البريطاني محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحسب البيان.

وسبق للوزير البريطاني أن زار في منتصف آب/أغسطس برفقة نظيره الفرنسي كلا من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكنّ الأوضاع ساءت أكثر في المنطقة منذ ذلك الحين.