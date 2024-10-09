باريس تصف تهديد نتنياهو“بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة”بالاستفزاز

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - ندّد الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الثلاثاء،“بالاستفزاز” الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حصل في غزة إذا لم يتخلص من“حزب الله”.

وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن“الوضع في لبنان كارثي”.

وأضاف:“إذا تم المضي قدماً بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان”.