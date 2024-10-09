باريس تصف تهديد نتنياهو“بتدمير لبنان مثلما حدث في غزة”بالاستفزاز

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - ندّد وزير
الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الثلاثاء،“بالاستفزاز” الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هدد بتدمير لبنان مثلما حصل في غزة إذا لم يتخلص من“حزب الله”.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة فرانس 2 العامة، إن“الوضع في لبنان كارثي”.
وأضاف:“إذا تم المضي قدماً بهذا الاستفزاز، فإنه سيجر لبنان، البلد الصديق لفرنسا، إلى الفوضى فيما يعاني من حالة ضعف كبيرة. وهذا من شأنه أن يضع إسرائيل أمام مشكلات أمنية أكبر من تلك التي سادت قبل العمليات العسكرية في لبنان”.
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