من ذاكرة العدوان ...بقلم الأمين سند

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بقلم : الامين سند
من ذاكرة العدوان
عامٌ مضى وانقضى على أكثر عُدوان دموية في تاريخ بقعة جغرافية صغيرة على مرّ العصور، غزّة
"الغازية المغزُوّة" الّتي غزت كُلّ حواسنا وجوارحنا، فلم تعُد العيون تروح إلّا لها، ولم يعُد القلبُ مُتيّمٌ إلّا بها، عامٌ قضى خلاله أكثر من أربعين الف شهيد نحبهم مُمتَطين جيادهم إلى جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار، بعد أن أعادوا جريان العِزّة والكرامة في دماء الأُمّة، ولأنّهم ليسوا مُجرّد أرقام فحسب، فقد كان لِكُلِّ شهيدٍ وشهيدةٍ منهم قِصته .
فهذه أنامِلُ "ريم" ذات الربيع الثالث من عُمرها تُداعِبُ أنامِلَ جدّها "خالد" الّتي كانت بالنسبة له "روح الروح" وهذه "هند" تلك الطفلة البريئة الّتي قطع العالم الحبل لوصالها لأكثر من عشرة أيّام، تستغيثُ رفقة قريبتها "ليان" بعد أن أمطر الرصاص سيارتهم، ليعود الاحتلال ويقصف المُغيث والمُستَغيث. وهذه أُمّ يوسُف تصِفُ طفلها لطواقم الإسعاف بالأبيضاني الحلو، ذو الشعر الكيرلي، لعلّ رُفاته لم تتحوّل لأشلاء. وغيرها الكثير من القصص الّتي لم يسلم حتّى مُوثِّقوها، فهذا الصحفي "وائل الدحدوح" يحثو التُراب على نجله "حمزة" آخر من بقِيَ لِشَدِّ أزره، ولسانُ حاله يقول قَول "البهاء زُهير" في رثاء ابنه "ليتكَ لو بَقيتَ لِضعف حالي.
عامٌ تعاقبت فيه الفصول ليُسقِط خريفه دُوَلٍ تخاذلت، ويُزهر ربيعه دُوَلٍ آزرت وتكاتفت. فبينما استخدمت دولة حق النقض أو ما يُسمّى بالڤيتو ضد قرارات وقف نار انسانية، فقد رأينا على النقيض دولة ترفع قضايا الإبادة ضد الكيان في وقفة مُشرّفة. فهل يستويان مثلًا؟ عامٌ تعددت فيه أماكن الموت والفاعل واحد، ليطال كُلّ دولة تُساند قطاع غزّة الجريح.
فكيف هان ما هان؟ وكيف عبِثتُم في آمالنا؟ كيف نسيتم ما كان؟ مع كُلِّ حرفٍ انّنا نتألّم، على طفلٍ رضيعٍ على صوت الغارات يُفطَم، وأُمٍ ثكلى من نجلها تُحرَم، وبيتٍ فوقَ رؤوسِ ساكنيه يُهدَم. يغزونا شعورٌ بالعجزِ مُفعَم، مُنتَظِرين في بصيصٍ من الأمل أيُّ اتفاقٍ يُبرَم، لِيَفُكَّ كرب الآلاف مِمَّن أضحى مصيرهم مُبهَم، خُذِلوا من عالمٍ أبكَم، فسلّموا أمرهم لِربٍّ بقلّة حيلتهم أعلم وأرحم.
MENAFN09102024000205011050ID1108761261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.