من ذاكرة العدوان ...بقلم الأمين سند

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من ذاكرة العدوان

عامٌ مضى وانقضى على أكثر عُدوان دموية في تاريخ بقعة جغرافية صغيرة على مرّ العصور، غزّة



"الغازية المغزُوّة" الّتي غزت كُلّ حواسنا وجوارحنا، فلم تعُد العيون تروح إلّا لها، ولم يعُد القلبُ مُتيّمٌ إلّا بها، عامٌ قضى خلاله أكثر من أربعين الف شهيد نحبهم مُمتَطين جيادهم إلى جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار، بعد أن أعادوا جريان العِزّة والكرامة في دماء الأُمّة، ولأنّهم ليسوا مُجرّد أرقام فحسب، فقد كان لِكُلِّ شهيدٍ وشهيدةٍ منهم قِصته .



فهذه أنامِلُ "ريم" ذات الربيع الثالث من عُمرها تُداعِبُ أنامِلَ جدّها "خالد" الّتي كانت بالنسبة له "روح الروح" وهذه "هند" تلك الطفلة البريئة الّتي قطع العالم الحبل لوصالها لأكثر من عشرة أيّام، تستغيثُ رفقة قريبتها "ليان" بعد أن أمطر الرصاص سيارتهم، ليعود الاحتلال ويقصف المُغيث والمُستَغيث. وهذه أُمّ يوسُف تصِفُ طفلها لطواقم الإسعاف بالأبيضاني الحلو، ذو الشعر الكيرلي، لعلّ رُفاته لم تتحوّل لأشلاء. وغيرها الكثير من القصص الّتي لم يسلم حتّى مُوثِّقوها، فهذا الصحفي "وائل الدحدوح" يحثو التُراب على نجله "حمزة" آخر من بقِيَ لِشَدِّ أزره، ولسانُ حاله يقول قَول "البهاء زُهير" في رثاء ابنه "ليتكَ لو بَقيتَ لِضعف حالي.



عامٌ تعاقبت فيه الفصول ليُسقِط خريفه دُوَلٍ تخاذلت، ويُزهر ربيعه دُوَلٍ آزرت وتكاتفت. فبينما استخدمت دولة حق النقض أو ما يُسمّى بالڤيتو ضد قرارات وقف نار انسانية، فقد رأينا على النقيض دولة ترفع قضايا الإبادة ضد الكيان في وقفة مُشرّفة. فهل يستويان مثلًا؟ عامٌ تعددت فيه أماكن الموت والفاعل واحد، ليطال كُلّ دولة تُساند قطاع غزّة الجريح.



فكيف هان ما هان؟ وكيف عبِثتُم في آمالنا؟ كيف نسيتم ما كان؟ مع كُلِّ حرفٍ انّنا نتألّم، على طفلٍ رضيعٍ على صوت الغارات يُفطَم، وأُمٍ ثكلى من نجلها تُحرَم، وبيتٍ فوقَ رؤوسِ ساكنيه يُهدَم. يغزونا شعورٌ بالعجزِ مُفعَم، مُنتَظِرين في بصيصٍ من الأمل أيُّ اتفاقٍ يُبرَم، لِيَفُكَّ كرب الآلاف مِمَّن أضحى مصيرهم مُبهَم، خُذِلوا من عالمٍ أبكَم، فسلّموا أمرهم لِربٍّ بقلّة حيلتهم أعلم وأرحم.