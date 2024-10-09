برلمانية أمريكية تدعو لتحقيق مستقل في استشهاد عائشة نور على يد إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - طالبت النائبة الديمقراطية الأمريكية براميلا جايبال إدارة الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل بشأن استشهاد الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي برصاص جنود إسرائيليين خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية بالضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته، الأربعاء، انتقدت فيه عدم اتخاذ الإدارة الأمريكية أي خطوات حيال مقتل أزغي إيغي.

وقالت جايبال:“مر أكثر من شهر على مقتل عائشة نور إزغي إيغي في الضفة الغربية، ولم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لإجراء تحقيق مستقل، كما أننا لم نتمكن من الحصول على أي معلومات حول التغييرات التي طرأت على ممارسات وحدات الجيش الإسرائيلي التي تستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين”.

وأكدت ضرورة التعامل بشكل عاجل مع مقتل مواطنة أمريكية من قبل الجيش الإسرائيلي، معربة عن“صدمتها” من عدم إبداء أي رد فعل حيال هذه المسألة.

وذكرت أن الأمريكية راشيل كوري استشهدت في الضفة الغربية عام 2003 دون أن تفتح إدارة واشنطن تحقيقًا مستقلاً رغم دعوات أكثر من 70 عضوًا في الكونغرس للقيام بذلك، مشيرة إلى أن 3 مواطنين أمريكيين قتلوا في الضفة الغربية خلال عام 2024 وحده.

وشددت جايبال على ضرورة إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لتل أبيب بالأسلحة، لبعض المساعدات العسكرية وتطالب بمحاسبة إسرائيل في حال عدم امتثالها للقانون الدولي.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي 12 سبتمبر، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها في اليوم التالي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم في ولاية أيدن غربي البلاد.