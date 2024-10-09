المجلس الوطني: القائد أبو شرار لعب دورًا بارزًا في تشكيل الهوية الثقافية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قال المجلس الوطني، لمناسبة الذكرى 43 لاستشهاد القائد ماجد أبو شرار، إنه كان للشهيد أبو شرار دور بارز في تشكيل الهوية الثقافية الفلسطينية المقاومة ضد الاحتلال.
وأضاف المجلس الوطني في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أبو شرار عرف بإسهاماته الكبيرة في تعزيز العمل الإعلامي الفلسطيني، وكان مسؤولا عن الإعلام في حركة فتح، إضافة إلى دوره الريادي في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الأدب.
وأكد المجلس استمرار النهج النضالي الذي سار عليه ماجد أبو شرار، وذكراه الطيبة بقيت حية في قلوب الفلسطينيين والأحرار في مختلف دول العالم.
ودعا إلى السير على خطاه في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال، مشددا على ضرورة التصدي من جميع فصائل العمل الوطني للمشاريع التصفوية التي تهدد الوجود الفلسطيني بلم الشمل ورص الصفوف والوحدة الوطنية.
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