المجلس الوطني: القائد أبو شرار لعب دورًا بارزًا في تشكيل الهوية الثقافية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قال المجلس الوطني، لمناسبة الذكرى 43 لاستشهاد القائد ماجد أبو شرار، إنه كان للشهيد أبو شرار دور بارز في تشكيل الهوية الثقافية الفلسطينية المقاومة ضد الاحتلال.

وأضاف المجلس الوطني في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أبو شرار عرف بإسهاماته الكبيرة في تعزيز العمل الإعلامي الفلسطيني، وكان مسؤولا عن الإعلام في حركة فتح، إضافة إلى دوره الريادي في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من خلال الأدب.

وأكد المجلس استمرار النهج النضالي الذي سار عليه ماجد أبو شرار، وذكراه الطيبة بقيت حية في قلوب الفلسطينيين والأحرار في مختلف دول العالم.

ودعا إلى السير على خطاه في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية حتى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال، مشددا على ضرورة التصدي من جميع فصائل العمل الوطني للمشاريع التصفوية التي تهدد الوجود الفلسطيني بلم الشمل ورص الصفوف والوحدة الوطنية.