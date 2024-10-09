مستعمرون يعتدون بالضرب على شاب قرب كفل حارس
التاريخ
10/9/2024 6:09:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
سلفيت / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على الشاب محمد علي عودة (36 عاما) من بلدة حوارة أثناء قطف ثمار الزيتون بالقرب من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.
وذكر الشاب عودة ، أن مجموعة من المستعمرين هاجمتهم أثناء قطف ثمار الزيتون واعتدت عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابته برضوض وجروح في مناطق مختلفة من جسده.
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