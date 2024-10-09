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مستعمرون يعتدون بالضرب على شاب قرب كفل حارس

10/9/2024 6:09:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على الشاب محمد علي عودة (36 عاما) من بلدة حوارة أثناء قطف ثمار الزيتون بالقرب من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وذكر الشاب عودة ، أن مجموعة من المستعمرين هاجمتهم أثناء قطف ثمار الزيتون واعتدت عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بكسر في يده وإصابته برضوض وجروح في مناطق مختلفة من جسده.

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