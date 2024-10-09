قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة

MENAFN - Palestine News ) محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل عدد من المواطنيين، فتشتها وعاثت فيها فسادا، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين في مختلف مناطق الضفة .

في محافظة رام الله اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طفلا وامرأة من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل شاهين اياد حمايل (16 عاما) قرية

كفر مالك

شرق رام الله، والمواطنة آية خويرة من

حي البالوع

في مدينة البيرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

و في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا، من بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وحطمت محتوياته، واعتقلت ابن شقيقه محمود أبو صبيح.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب طارق ياسين زاهدة، وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشابين معاذ محمود مخامرة، وشادي غالب قرعيش، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطنين آدم بسام بنات، ومحمد بسام جوابرة، كما داهمت بلدة السموع واعتقلت الشاب اسماعيل أحمد الحوامدة ومن بلدة اذنا اعتقلت المواطن كاظم حسن صوايفة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي منطقة اللية ببلدة اذنا غرب الخليل أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتفريق عدد من المواطنين اللذين حاولوا العبور من المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة البدوي بمنطقة الجلاجل في بلدة تفوح غرب الخليل وعبثت وكسرت محتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

و في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين وشارعي هواش 24، واعتقلت الشاب محمد مطاوع عقب مداهمة منزله.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت جهاد طاهر فشافشة، ومصعب جبر فشافشة وفتشتهما، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت في محتوياتهما، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

و في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من محافظة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت كلا من: محمد أبو هنية، وسميح أبو عصب، وخالد خضرواي، وأنس داوود، وعز نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وخلال عملية الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب عبد الله يعقوب سويدان بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حارة "آل غناوي"، كما داهمت بناية سكنية وسط البلدة وبركسا زراعيا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طفلا واحتجزت مواطنا من بيت لحم

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عماد محمد ثوابتة (17 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، كما داهمت منزل المواطن

منير جمال عبد الصباح من بلدة تقوع جنوب شرق واحتجزته عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.



