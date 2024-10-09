قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات / PNN - شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لمنازل عدد من المواطنيين، فتشتها وعاثت فيها فسادا، قبل أن تعتقل عدد من المواطنين في مختلف مناطق الضفة .
في محافظة رام الله اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طفلا وامرأة من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل شاهين اياد حمايل (16 عاما) قرية
كفر مالك
شرق رام الله، والمواطنة آية خويرة من
حي البالوع
في مدينة البيرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
و في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا، من بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، وحطمت محتوياته، واعتقلت ابن شقيقه محمود أبو صبيح.
وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب طارق ياسين زاهدة، وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشابين معاذ محمود مخامرة، وشادي غالب قرعيش، واقتحمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت المواطنين آدم بسام بنات، ومحمد بسام جوابرة، كما داهمت بلدة السموع واعتقلت الشاب اسماعيل أحمد الحوامدة ومن بلدة اذنا اعتقلت المواطن كاظم حسن صوايفة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي منطقة اللية ببلدة اذنا غرب الخليل أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي لتفريق عدد من المواطنين اللذين حاولوا العبور من المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة البدوي بمنطقة الجلاجل في بلدة تفوح غرب الخليل وعبثت وكسرت محتوياتها.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
و في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من مدينة نابلس.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين وشارعي هواش 24، واعتقلت الشاب محمد مطاوع عقب مداهمة منزله.
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدة جبع جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت جهاد طاهر فشافشة، ومصعب جبر فشافشة وفتشتهما، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت في محتوياتهما، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.
و في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة شبان من محافظة قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت كلا من: محمد أبو هنية، وسميح أبو عصب، وخالد خضرواي، وأنس داوود، وعز نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.
وخلال عملية الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب عبد الله يعقوب سويدان بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حارة "آل غناوي"، كما داهمت بناية سكنية وسط البلدة وبركسا زراعيا.
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طفلا واحتجزت مواطنا من بيت لحم
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يوسف عماد محمد ثوابتة (17 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، كما داهمت منزل المواطن
منير جمال عبد الصباح من بلدة تقوع جنوب شرق واحتجزته عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.
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