نائبة أميركية: إسرائيل تفرض كابوسا بغزة يرقى للإبادة الجماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - قالت عضو مجلس النواب الأميركي كوري بوش، إن الحكومة الإسرائيلية تفرض "كابوسا مأساويا يرقى للإبادة الجماعية" منذ أن شنت هجماتها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة "الأناضول"، عقب مرور عام على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكَّرت بوش بأن أكثر من 42 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل، استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن غزة دمرت، وشُرد ملايين الفلسطينيين، وظهرت المجاعة والأمراض في المنطقة.
وفي معرض إشارتها إلى استمرار القصف والعنف في المنطقة، قالت بوش: "إن الدمار والضرر الناجم عن ذلك يتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص أن يتحمله. الإنسانية تتمزق إربا".
وأضافت داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف: "كان ينبغي لنا أن نتحرك قبل عام، والآن فات الأوان بالنسبة لكثيرين".
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