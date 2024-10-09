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نائبة أميركية: إسرائيل تفرض كابوسا بغزة يرقى للإبادة الجماعية

10/9/2024 3:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قالت عضو مجلس النواب الأميركي كوري بوش، إن الحكومة الإسرائيلية تفرض "كابوسا مأساويا يرقى للإبادة الجماعية" منذ أن شنت هجماتها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في منشور لها على موقع للتواصل الاجتماعي، نقلته وكالة "الأناضول"، عقب مرور عام على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكَّرت بوش بأن أكثر من 42 ألف فلسطيني، بينهم 17 ألف طفل، استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن غزة دمرت، وشُرد ملايين الفلسطينيين، وظهرت المجاعة والأمراض في المنطقة.

وفي معرض إشارتها إلى استمرار القصف والعنف في المنطقة، قالت بوش: "إن الدمار والضرر الناجم عن ذلك يتجاوز بكثير ما يمكن لأي شخص أن يتحمله. الإنسانية تتمزق إربا".

وأضافت داعيةً إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا العنف: "كان ينبغي لنا أن نتحرك قبل عام، والآن فات الأوان بالنسبة لكثيرين".

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