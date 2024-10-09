إنذار 11 موظفا في أمانة عمان بالفصل من العمل

إنذار 11 موظفا في أمانة عمان بالفصل من العمل
التاريخ
10/9/2024 3:00:03 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أنذرت أمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 11 عامل وطن وموظفا، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عملا بأحكام الفقرة "هـ" من المادة "28" من قانون العمل رقم "8" لسنة 1996.
وتاليا الأسماء:
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