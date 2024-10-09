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إنذار 11 موظفا في أمانة عمان بالفصل من العمل

10/9/2024 3:00:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أنذرت أمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 11 عامل وطن وموظفا، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عملا بأحكام الفقرة "هـ" من المادة "28" من قانون العمل رقم "8" لسنة 1996.


وتاليا الأسماء:

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