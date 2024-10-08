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شركة ناشئة تقدم حلول التحول الرقمي والتدريب

10/8/2024 11:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان – مع دخول معظم القطاعات اليوم في عصر الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي الذي نشهده اليوم في شتى مناحي الحياة، والتطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة وخصوصا البرمجة والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء وغيرها من التوجهات، تظهر حاجة ملحة لانشاء شركات تقنية ناشئة تقدم هذه الخدمات، وتسهم ايضا في تدريب الشباب على المهارات الرقمية اللازمة لكل هذا التحول.
وبدأت خلال السنوات الاخيرة مجموعة من الشركات الناشئة الأردنية تركز على الأفكار التقنية التي تواكب عمليات التحول الرقمي في العالم والمنطقة والأردن، عندما وجدت في هذه المجالات فرصا اقتصادية كبيرة، مع مجال للنمو والتوسع والمساهمة أيضا في التوظيف، ومنها الشركة الناشئة الأردنية " آر تي كييز" التي تحمل رؤية تنسجم مع متطلبات وفرص الثورة الصناعية الرابعة بما يندرج تحتها من قطاعات وتقنيات حديثة.
وقال المؤسس والمدير العام لشركة " آر تي كييز" رامي أبو السمن إن الشركة تأسست كمشروع ناشئ في العام 2022، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية لعمليات التحول الرقمي المختلفة بما يندرج تحتها من خدمات وحلول وخصوصا تلك المعتمدة على التوجهات التقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي.
كما أكد أبو السمن، الذي يحمل شهادة هندسة البرمجيات، أن فكرة انشاء الشركة جاءت أيضا من احتياج شبابنا للتزود والتعلم والتدريب اليوم على المهارات الرقمية اللازمة لدخولهم سوق العمل في المستقبل أو تحضيرهم لانشاء شركاتهم الناشئة التقنية مستقبلا وخصوصا أن كل المستقبل هو للمشاريع التقنية.
أبو السمن، الذي يحمل خبرة تزيد على 17 سنة في قطاع الاتصالات والتقنية، بين ان شركة " آر تي كييز" تعمل في ثلاثة مجالات رئيسية: أولها تصميم وتنفيذ المخيمات التدريبية لتدريب الشباب على المهارات الرقمية والتي يعتبر مشروعا مستقبليا الذي بدأت الشركة العمل عليه مثالا عليها.
وقال إن المجال الثاني الرئيسي الذي تعمل فيه الشركة هو تقديم خدمات أتمتة العمليات والذكاء الاصطناعي للشركات الكبيرة والناشئة كحل لتوفير الوقت والجهد في كثير من العمليات الروتينية اليومية التي تقوم بها هذه الشركات ضمن نظامها وبطرق مخصصة لكل شركة حسب حاجتها، إلى جانب تقديم خدمات استشارية في مجالات التقنية لمختلف المؤسسات.
وقال إن خدمات الشركة، التي يحرك عملياتها حاليا عشرة موظفين، تستهدف معظم القطاعات الاقتصادية والحكومية التي تسعى لتحويل عملياتها إلى الرقمنة، كما تستهدف قطاع الشباب لتدريبهم على المهارات الرقمية.
وعن مجال تدريب الشباب أكد أبو السمن أن الشركة تبتكر برامج ومشاريع تأهيلية للشباب يقوم عليها موظفون ومدربون من الشركة يعملون على تصميم المواد التدريبية بطريقة التدريب التفاعلي الفعال المبني على المشاريع العملية بعيدا عن المحاضرات النظرية لتكون أكثر فائدة للشباب.
ويقوم التدريب على منح جزئية تقدمها جمعية " مجددون" الخيرية التي يشرف عليها أيضا أبو السمن منذ العام 2009 ، عبارة عن 50 % من قيمة البرنامج التدريبي فيما يسدد الطالب المتبقي بعد حصوله على وظيفة، حيث أكد أبو السمن أنه إذا لم يحصل المتدرب على وظيفة فلا يطلب منه تسديد أي مبالغ.
وعن أبرز التحديات التي تواجهها الشركة في الوقت الراهن قال أبو السمن إنها تواجه صعوبات في إقناع الجهات المختلفة من شركات ومؤسسات خاصة أو حكومية ترغب في التحول الرقمي في أعمالها والوصول لعقود عمل معها لتبني أفكار " آر تي كييز" وحلولها وخصوصا الشركات والمؤسسات الكبيرة في مختلف القطاعات.

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