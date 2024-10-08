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سلامي يحسم خياراته الفنية استعدادا للمواجهة الكورية

10/8/2024 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، لمساته الأخيرة على التشكيلة المتوقعة في المواجهة الصعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، التي تقام عند الساعة الخامسة من مساء غد الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى سلامي خلال تدريب اليوم، لحسم عناصر التشكيلة الأساسية في ظل عدم تأكيد مشاركة النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات بسبب الإصابة.
وحملت تدريبات الأيام الماضية خيارات فنية متعددة، من سلامي لتعويض الجانب الهجومي في حال غياب المصابين، بانتظار حسم الأسماء المشاركة خلال الجرعة التدريبية الأخيرة للنشامى والمقررة مساء اليوم على ملعب المباراة، والتي ستوضح الطريقة التي سينتهجها المنتخب في المباراة الصعبة.
وخاض المنتخب مساء أمس وجبة تدريبية على ملعب البترا بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور النعيمات والتعمري، وسط معنويات عالية للاعبين الذين يتطلعون لمواصلة العروض القوية والانتصارات وعكس الصورة الحقيقية عن الكرة الأردنية والمحافظة على صدارة المجموعة.
وتشير المعلومات الواردة من معسكر النشامى، إلى ترقب اللاعبين لمباراة يوم غد، لإثبات أحقية الفوز الذي تحقق على كوريا الجنوبية في كأس آسيا الأخيرة، والبحث عن تكرار الفوز لضمان صدارة المجموعة في جولة جديدة.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
من جانبه خاض المنتخب الكوري الجنوبي مساء أمس، جرعة تدريبية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بعدما اقتصر تحضيراته أول من أمس، على حصة لياقة بدنية في الفندق الذي يسكن به، وحرص المدير الفني هونج ميونج بو على إغلاق التدريبات، ويخوض المنتخب تدريبه الأخير اليوم على ستاد عمان الدولي، وسيعمل بو على اختيار التشكيلة التي تناسب قوة المباراة وإمكانيات منتخب النشامى خصوصا في ظل غياب قائد المنتخب ولاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي هيونج مين سون.
ويشارك في تدريبات المنتخب 26 لاعبا، وهم هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج. ويعقد في الحادية عشرة صباح اليوم المؤتمر الصحفي الخاص لمدرب منتخب النشامى جمال سلامي في فندق الماريوت حيث سيتحدث عن تطلعاته وطموحاته لمباراة الغد، ويعقبه بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب كوريا الجنوبية هونج ميونج بو، فيما يعقد الاجتماع الفني في العاشرة صباحاً والذي سيتم فيه مناقشة تعليمات المباراة بحضور المراقب الآسيوي وطاقم الحكام الياباني والمعنيين من المنتخبين.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع برصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
ويعول "النشامى" على الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ستاد عمان الدولي، بعد إعلان الاتحاد الأسبوع الماضي عن نفاد التذاكر والبالغ عددها أكثر من 14 ألفا لمختلف الدرجات، إلى جانب النتائج الإيجابية المسجلة في الفترات الماضية، وتحديدا أمام المنافس ذاته في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

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