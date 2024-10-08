سلامي يحسم خياراته الفنية استعدادا للمواجهة الكورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يضع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
المغربي جمال سلامي، لمساته الأخيرة على التشكيلة المتوقعة في المواجهة الصعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، التي تقام عند الساعة الخامسة من مساء غد الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
ويسعى سلامي خلال تدريب اليوم، لحسم عناصر التشكيلة الأساسية في ظل عدم تأكيد مشاركة النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات بسبب الإصابة.
وحملت تدريبات الأيام الماضية خيارات فنية متعددة، من سلامي لتعويض الجانب الهجومي في حال غياب المصابين، بانتظار حسم الأسماء المشاركة خلال الجرعة التدريبية الأخيرة للنشامى والمقررة مساء اليوم على ملعب المباراة، والتي ستوضح الطريقة التي سينتهجها المنتخب في المباراة الصعبة.
وخاض المنتخب مساء أمس وجبة تدريبية على ملعب البترا بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور النعيمات والتعمري، وسط معنويات عالية للاعبين الذين يتطلعون لمواصلة العروض القوية والانتصارات وعكس الصورة الحقيقية عن الكرة الأردنية والمحافظة على صدارة المجموعة.
وتشير المعلومات الواردة من معسكر النشامى، إلى ترقب اللاعبين لمباراة يوم غد، لإثبات أحقية الفوز الذي تحقق على كوريا الجنوبية في كأس آسيا الأخيرة، والبحث عن تكرار الفوز لضمان صدارة المجموعة في جولة جديدة.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
من جانبه خاض المنتخب الكوري الجنوبي مساء أمس، جرعة تدريبية على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، بعدما اقتصر تحضيراته أول من أمس، على حصة لياقة بدنية في الفندق الذي يسكن به، وحرص المدير الفني هونج ميونج بو على إغلاق التدريبات، ويخوض المنتخب تدريبه الأخير اليوم على ستاد عمان الدولي، وسيعمل بو على اختيار التشكيلة التي تناسب قوة المباراة وإمكانيات منتخب النشامى خصوصا في ظل غياب قائد المنتخب ولاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي هيونج مين سون.
ويشارك في تدريبات المنتخب 26 لاعبا، وهم هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج. ويعقد في الحادية عشرة صباح اليوم المؤتمر الصحفي الخاص لمدرب منتخب النشامى جمال سلامي في فندق الماريوت حيث سيتحدث عن تطلعاته وطموحاته لمباراة الغد، ويعقبه بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب كوريا الجنوبية هونج ميونج بو، فيما يعقد الاجتماع الفني في العاشرة صباحاً والذي سيتم فيه مناقشة تعليمات المباراة بحضور المراقب الآسيوي وطاقم الحكام الياباني والمعنيين من المنتخبين.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع برصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب من دون نقاط.
ويعول "النشامى" على الحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ستاد عمان الدولي، بعد إعلان الاتحاد الأسبوع الماضي عن نفاد التذاكر والبالغ عددها أكثر من 14 ألفا لمختلف الدرجات، إلى جانب النتائج الإيجابية المسجلة في الفترات الماضية، وتحديدا أمام المنافس ذاته في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.
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