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حرب الانبعاث.. مسمى توراتي يطلقه نتنياهو لحربه على غزة

10/8/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في موسم الأعياد اليهودية المزعومة؛ اختار رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مسمى دينيا توراتيا لإطلاقه على المرحلة الجديدة من حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، تحت عنوان "حرب الانبعاث"، عقب انقضاء سنة عجفاء لم يحقق فيها ما ادعى من أهداف، في ظل فشل روايته الصهيونية أمام الرأي العام العالمي مقابل تقدم القضية الفلسطينية.
ويحمل قيام "نتنياهو" بتغيير اسم عدوانه على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب الانبعاث" أكثر من دلالة؛ فاستخدام التعبير التوراتي يلزم أوساط الكيان المحتل، التي تعاني من التصدع والانقسام، للالتحام من أجل الدفاع عن "الوطن والشعب والهيكل باسم الله"، وفق مزاعمهم، بما يدفع التجمع الصهيوني لحمل السلاح واستعمال القوة للقضاء على "العدو الفلسطيني العربي"، بحيث لن يكون أمامهم أي مجال للتنصل.
وقام "نتنياهو" بإلصاق المخاوف حول وجود الكيان المحتل بحرب الاحتلال ضد غزة واعتبار "أن الحرب وجودية والهجوم المضاد ضروري لمستقبل البلاد"، وفق مزاعمه، لأنها الطريقة الوحيدة في المنظور الصهيوني التي تشحذ الهمم الخاوية بعد عام على "عملية طوفان الأقصى" من دون أن يحقق الاحتلال الأهداف التي أعلنها وفشل في إحرازها.
وطبقا للفصائل الفلسطينية، فإن الاحتلال فشل في القضاء على المقاومة وضرب بنيتها التحتية، فحتى يوم أول أمس انطلقت صواريخ المقاومة بكثافة من خان يونس، في قطاع غزة، نحو عمق الكيان الصهيوني، بما يؤكد أن المقاومة ما تزال حية ونابضة بالقوة والصلابة للدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات.
فيما فشل الاحتلال، أيضا، في بسط سيطرته العسكرية الكاملة على قطاع غزة، مثلما فشل في استعادة أسراه بالقوى العسكرية كما كان يدعي في البداية قبل أن يتراجع ويقبل التفاوض، أمام جمهوره الداخلي لدرء الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد عراقيل "نتنياهو" أمام مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
بينما تهاوى مخطط الاحتلال بتهجير سكان قطاع غزة خارج وطنهم نحو سيناء، في ظل صلابة صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم ورفضهم المغادرة، وهو الآن يستبدله بخطة ضم شمال القطاع للكيان المحتل وحصاره وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة وتهجير سكانه، والذي سيلاقي نفس مصير الفشل.
لم يستطع الاحتلال، وفق القوى الفلسطينية، تحقيق أهدافه في اقتلاع المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن جرائمه الوحشية شحنت جيلا كاملا بقيم الكفاح والمقاومة وفتحت باب عزلة لا سابق لها للكيان المحتل دوليا، وفق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي. وليس مقدرا لحركة تغيير اسم العدوان من عملية "السيوف الحديدية" إلى "حرب الانبعاث" أن تحقق ما فشل الاحتلال به طيلة عام كامل، باستثناء الجرائم والمجازر الوحشية والخراب والدمار، مما أدى لارتقاء أكثر من 42 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
ومع ذلك؛ فقد جدد "نتنياهو" التأكيد بأنه سينهي الحرب عندما تستكمل جميع الغايات التي تم تحديدها: القضاء على حكم حماس، إعادة الأسرى إلى الديار، القتلى والأحياء على حد سواء، إحباط أي تهديد مستقبلي من غزة على الكيان المحتل، وإعادة سكان الجنوب والشمال إلى بيوتهم.
إلا أن ذلك يؤكد مجددا بأن تلك الأهداف التي أعلنها "نتنياهو" في بداية عدوانه على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، لم يتم تحقيقها بالكامل طيلة عام كامل، مما استدعاه لتغيير اسم الحرب عل ذلك يفيد في مرحلته القادمة.
في حين يظل الفشل الكبير بالنسبة للاحتلال يتمثل في إخفاقه بتسويق روايته الصهيونية، مقابل تصدر القضية الفلسطينية للعناوين العالمية، واتساع رقعة التأييد والتضامن على مستوى العالم مع عدالة حقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال.
ولم يتوقف العالم حتى الآن عن نصرة القضية الفلسطينية، عبر المظاهرات في الشوارع وعقد الندوات والمحاضرات وإعلان الرفض والشجب في مختلف المنابر الإعلامية، والتنديد بعدوان الاحتلال والمطالبة بوقف حربه ضد قطاع غزة.
وقد شهدت حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على غزة تزايدا ملحوظا في تنامي الوعي بحقيقة الصراع العربي – الصهيوني وعدالة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، فضلا عن كسب المزيد من التأييد الدولي، مقابل فضح ممارسات الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة، أمس، للقاء وفد من حركة "فتح" والمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي يعقد برعاية مصرية، حيث سيتم البحث في ملف المصالحة ومحاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يعقد بعد ذلك اجتماع موسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.

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