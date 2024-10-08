قوات الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الأربعاء، مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم
وتفتيش.
ووفقًا لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي
الطيرة في رام الله، حيث شوهدت دوريات عسكرية منتشرة في المنطقة، وسط حالة من
التوتر.
وفي مدينة البيرة، تم تسجيل اقتحام آخر في حي
البالوع، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل واعتقلت
شابا لم تعرف هويته.
كما طالت عمليات الاقتحام بلدة كفر مالك،
الواقعة شرق رام الله، حيث تمركزت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت بعض المداخل
المؤدية إليها.
وتأتي هذه الاقتحامات في إطار تصاعد الاقتحامات
الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية
بشكل يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية.
MENAFN08102024000072011014ID1108760306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.