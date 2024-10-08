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قوات الاحتلال تقتحم رام الله والبيرة

10/8/2024 11:31:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مناطق عدة في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.
ووفقًا لمصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله، حيث شوهدت دوريات عسكرية منتشرة في المنطقة، وسط حالة من التوتر.

وفي مدينة البيرة، تم تسجيل اقتحام آخر في حي البالوع، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابا لم تعرف هويته.

كما طالت عمليات الاقتحام بلدة كفر مالك، الواقعة شرق رام الله، حيث تمركزت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت بعض المداخل المؤدية إليها.

وتأتي هذه الاقتحامات في إطار تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية بشكل يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية.

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