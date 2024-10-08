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مصير مجهول لموقعة العالمي والاستقلال

10/8/2024 11:25:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تسيطر حالة من الغموض على مصير مباراة النصر أمام مضيفه الاستقلال الإيراني، لحساب الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة في الـ22 من أكتوبر الجاري، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي في وقت سابق نقل المباراة من إستاد أزادي الدولي إلى شهري قدس، الذي يتسع إلى 10 آلاف متفرج، بسبب الأوضاع الأمنية في إيران. وأكد مصدر نصراوي أن إدارة النصر أبلغت الاتحاد الآسيوي برغبتها في خوض المواجهة على أرض محايدة، وأن الاتحاد الآسيوي أبلغ الإدارة النصراوية أنه سيدرس جميع الاحتمالات، قبل موعد المباراة بوقت كاف. بدوره أكد مصدر أن الاتحاد القاري يسعى لأن تقام المباريات كما تمت جدولتها، لعدالة المنافسة، وأنه من الضروري أن تلعب الأندية بين جماهيرها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سلامة اللاعبين هي الأهم، وأن الاتحاد يدرس جميع المعطيات الحالية، وقد تنقل المباراة إلى قطر أو الإمارات.

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