مصير مجهول لموقعة العالمي والاستقلال

(MENAFN
- Al Watan)
تسيطر حالة من الغموض على مصير مباراة
النصر أمام مضيفه الاستقلال الإيراني، لحساب الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة في الـ22 من أكتوبر الجاري، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي في وقت سابق نقل
المباراة من إستاد أزادي الدولي إلى شهري قدس، الذي يتسع إلى 10 آلاف متفرج، بسبب الأوضاع الأمنية في إيران. وأكد مصدر نصراوي أن إدارة النصر أبلغت الاتحاد الآسيوي برغبتها في خوض المواجهة على أرض محايدة، وأن الاتحاد الآسيوي أبلغ الإدارة النصراوية أنه سيدرس جميع الاحتمالات، قبل موعد المباراة بوقت كاف. بدوره أكد مصدر أن الاتحاد القاري يسعى لأن تقام المباريات كما تمت جدولتها، لعدالة المنافسة، وأنه من الضروري أن تلعب الأندية بين جماهيرها، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن سلامة اللاعبين هي الأهم، وأن الاتحاد يدرس جميع المعطيات الحالية، وقد تنقل المباراة إلى قطر أو الإمارات.
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