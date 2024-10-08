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583.291 مستعدون للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة

10/8/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في المملكة نحو 583.291 شخصًا، وذلك وفقًا لأرقام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وتصدرت الرياض مناطق المملكة بعدد المستعدين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة بقرابة 144 ألفًا، ثم مكة المكرمة بـ116 ألفًا، فالمدينة المنورة بـ23 ألف شخص.
حملة لو منك 9
وفي مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء حملة ((لو منك 9)) في سبتمبر الماضي، من خلال معرض صامت لتجسيد قصص معاناة مرضى الفشل العضوي، وإيصال رسالة بأن كل شخص في المجتمع قد يكون سببًا في إنقاذ حياة شخص آخر بعد وفاته، من خلال التبرع بأعضائه.
وقامت فكرة المعرض على وضع الزوار أمام تسع مرايا، ليس فقط لرؤية انعكاسهم، بل لعكس قصص حقيقية تسرد معاناة مرضى ينتظرون بفارغ الصبر فرصة جديدة للحياة.
وكل مرآة تروي قصة شخص مختلف، يواجه تحديات صحية أو مجتمعية بسبب فشل في أحد أعضائه أو أنسجته الحيوية مثل القلب أو الكبد أو الكلى، ومن خلال هذه القصص، يتمكن الزوار من تصور المعاناة اليومية التي يعيشها هؤلاء المرضى، ومدى الأمل الذي يحملونه في انتظار متبرع.
تأتي حملة ((لو منك 9)) في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التبرع بالأعضاء، إذ يعاني آلاف المرضى من الفشل العضوي، ويعتمدون على عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياتهم، وتهدف الحملة إلى تشجيع المجتمع على التفاعل مع قضية التبرع بالأعضاء وزيادة فهمهم لأهمية هذا العمل الإنساني النبيل الذي يمكن أن ينقذ حياة العديد من المرضى، كما تسعى الحملة إلى إزالة المفاهيم الخاطئة وزيادة الوعي حول المفاهيم التي تتعلق بالتبرع بعد الوفاة.
شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وفقًا لوزارة الصحة، فإنه في حال الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يستطيع الشخص تسجيل رغبته عن طريق تطبيق ((توكلنا))، وفيما إذا كان التسجيل في تطبيق ((توكلنا)) كافٍ للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قالت الوزارة إن التسجيل في ((توكلنا)) لإبداء الرغبة فقط، حيث لا يكفي تسجيل الرغبة، بل يتم سؤال الأهل، وأخذ الموافقة الخطية منهم في حال الوفاة.
أما عن آلية التبرع بالأعضاء أثناء الحياة، فأكدت الوزارة أنه الشخص الحي يمكنه التوجه لأقرب مركز زراعة، حسب اللائحة المعتمدة من قِبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وإبداء رغبته في التبرع، ليتم توجيهه حسب الآليات المتبعة للمتبرعين الأحياء.
المستعدون للتبرع حسب المناطق
143813 الرياض
116880 مكة المكرمة
23406 المدينة المنورة
65877 المنطقة الشرقية
23393 عسير
11651 القصيم
10284 تبوك
9474 جازان
5500 حائل
5277 الجوف
4307 الحدود الشمالية
1793 الباحة
1598 نجران

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