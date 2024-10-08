583.291 مستعدون للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة

(MENAFN
- Al Watan)
بلغ عدد الراغبين في التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في المملكة نحو 583.291 شخصًا، وذلك وفقًا لأرقام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وتصدرت الرياض مناطق المملكة بعدد المستعدين للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة بقرابة 144 ألفًا، ثم مكة المكرمة بـ116 ألفًا، فالمدينة المنورة بـ23 ألف شخص. حملة لو منك 9
وفي مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء حملة ((لو منك 9)) في سبتمبر الماضي، من خلال معرض
صامت لتجسيد قصص معاناة مرضى الفشل العضوي، وإيصال رسالة بأن كل شخص في المجتمع قد يكون سببًا في إنقاذ حياة شخص آخر بعد وفاته، من خلال التبرع بأعضائه.
وقامت فكرة المعرض على وضع الزوار أمام تسع مرايا، ليس فقط لرؤية انعكاسهم، بل لعكس قصص حقيقية تسرد معاناة مرضى ينتظرون بفارغ الصبر فرصة جديدة للحياة.
وكل مرآة تروي قصة شخص مختلف، يواجه تحديات صحية أو مجتمعية بسبب فشل في أحد أعضائه أو أنسجته الحيوية مثل القلب أو الكبد أو الكلى، ومن خلال هذه القصص، يتمكن الزوار من تصور المعاناة اليومية التي يعيشها هؤلاء المرضى، ومدى الأمل الذي يحملونه في انتظار متبرع.
تأتي حملة ((لو منك 9)) في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التبرع بالأعضاء، إذ يعاني آلاف المرضى من الفشل العضوي، ويعتمدون على عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياتهم، وتهدف الحملة إلى تشجيع المجتمع على التفاعل مع قضية التبرع بالأعضاء وزيادة فهمهم لأهمية هذا العمل الإنساني النبيل الذي يمكن أن ينقذ حياة العديد من المرضى، كما تسعى الحملة إلى إزالة المفاهيم الخاطئة وزيادة الوعي حول المفاهيم التي تتعلق بالتبرع بعد الوفاة. شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وفقًا لوزارة الصحة، فإنه في حال الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، يستطيع الشخص تسجيل رغبته عن طريق تطبيق ((توكلنا))، وفيما إذا كان التسجيل في تطبيق ((توكلنا)) كافٍ للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قالت الوزارة إن التسجيل في ((توكلنا)) لإبداء الرغبة فقط، حيث لا يكفي تسجيل الرغبة، بل يتم سؤال الأهل، وأخذ الموافقة الخطية منهم في حال الوفاة.
أما عن آلية التبرع بالأعضاء أثناء الحياة، فأكدت الوزارة أنه الشخص الحي يمكنه التوجه لأقرب مركز زراعة، حسب اللائحة المعتمدة من قِبل المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وإبداء رغبته في التبرع، ليتم توجيهه حسب الآليات المتبعة للمتبرعين الأحياء. المستعدون للتبرع حسب المناطق
143813 الرياض
116880 مكة المكرمة
23406 المدينة المنورة
65877 المنطقة الشرقية
23393 عسير
11651 القصيم
10284 تبوك
9474 جازان
5500 حائل
5277 الجوف
4307 الحدود الشمالية
1793 الباحة
1598 نجران
MENAFN08102024000089011017ID1108760253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.