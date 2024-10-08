صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أنشأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر موقعها الرسمي، بهدف عرض كل ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تتضمن الصفحة معلومات شاملة حول تحديثات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطورات المجال محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتسليط الضوء على جهود الوزارة وفعالياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شروحات حول السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 إلى جانب رؤية وأهداف الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027).
وتسلط الصفحة الضوء على قصص النجاح للأفراد والمؤسسات في الأردن، وعرض أهم المبادئ الأخلاقية للاستعمال الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
وتشمل الصفحة قاعدتي بيانات للخبراء والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أهم الأخبار والتطورات حول مشروع تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، والذي يقام بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتسخيرها لتعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني وبناء الشراكات بين القطاع العام والخاص والأكاديمي.
ويأتي إطلاق الصفحة الخاصة في الذكاء الاصطناعي في إطار اهتمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في نشر الوعي في المجتمع الأردني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الأردن، وتعزيز الدور الفعال للذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيتها لتعزيز دورها في تعزيز التواصل وتعميق التفاعل مع المجتمع التقني والعام والخاص، والأكاديمي وريادي الأعمال وتحقيق أهدافها في جذب الاستثمارات الرقمية وتعزيز بيئة العمل الرقمية المبتكرة.
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