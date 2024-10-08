صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الر

MENAFN - Khaberni) خبرني -أنشأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي عبر موقعها الرسمي، بهدف عرض كل ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تتضمن الصفحة معلومات شاملة حول تحديثات الذكاء الاصطناعي، وتطورات المجال محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتسليط الضوء على جهود الوزارة وفعالياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شروحات حول السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 إلى جانب رؤية وأهداف الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027).

وتسلط الصفحة الضوء على قصص النجاح للأفراد والمؤسسات في الأردن، وعرض أهم المبادئ الأخلاقية للاستعمال الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتشمل الصفحة قاعدتي بيانات للخبراء والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشاركة أهم الأخبار والتطورات حول مشروع تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي، والذي يقام بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف تعزيز بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والحديثة لتحسين الخدمات العامة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتسخيرها لتعزيز الاقتصاد الرقمي الأردني وبناء الشراكات بين القطاع العام والخاص والأكاديمي.

ويأتي إطلاق الصفحة الخاصة في الذكاء الاصطناعي في إطار اهتمام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في نشر الوعي في المجتمع الأردني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الأردن، وتعزيز الدور الفعال للذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من استراتيجيتها لتعزيز دورها في تعزيز التواصل وتعميق التفاعل مع المجتمع التقني والعام والخاص، والأكاديمي وريادي الأعمال وتحقيق أهدافها في جذب الاستثمارات الرقمية وتعزيز بيئة العمل الرقمية المبتكرة.