سرايا القدس: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية
التاريخ
10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس اليوم الثلاثاء، أنها قصفت مستوطنة سديروت ومستوطنات أخرى بغلاف غزة برشقة صاروخية.
من جهته، قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوّت قبل مساء اليوم في سديروت وبلدات محيطة بغلاف غزة.
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