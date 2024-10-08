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سرايا القدس: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس اليوم الثلاثاء، أنها قصفت مستوطنة سديروت ومستوطنات أخرى بغلاف غزة برشقة صاروخية.

من جهته، قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوّت قبل مساء اليوم في سديروت وبلدات محيطة بغلاف غزة.

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