مجموعة فقيه للرعاية الصحية تكرم المتميزين في المجال الصحي بجوائز تبلغ مليون ريال

MENAFN - Al Watan) أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن خطتها لتكريم نخبة من الباحثين والمبتكرين البارزين من جميع أنحاء المملكة للعام الثالث على التوالي بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وذلك ضمن مبادرتها الوطنية "جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكاروالتثقيف الصحي والتعليم الطبي".

تبلغ قيمة الجوائز هذا العام مليون ريال سعودي، سيحصل عليها الفائزون تقديرًا لجهودهم المتميزة في النهوض بالعلوم الطبية والرعاية الصحية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر الطبي الثالث الذي تنظمه المجموعة في نوفمبر المقبل، بحضور شخصيات سعودية بارزة بالإضافة إلى متحدثين دوليين.

تُقام احتفالية جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبيبالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار،وتتزامن هذا العام مع احتفال مجموعة فقيه بمرور 47عامًا على إنشائها.

وأكد د. زياد الحربي، نائب رئيس مجموعة فقيه لقطاع التعليم والتدريب، أن الحرص على إقامة هذه الفعالية السنوية يأتي ضمن مبادرتنا الوطنية "جائزة الدكتور سليمان فقيه" المخصصة لدعم وتشجيع العلماء والباحثين والمبدعين والمبتكرين بالمجال الصحي في السعودية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.

كما يتضمن الحفل الاحتفاء بخريجي البورد السعودي والزمالات الدقيقة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه لعام ٢٠٢٤، حيث توفر مستشفى الدكتور سليمان فقيه من خلال برامجها المتعددة والمعتمَدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فرصَ التدريب وفق أعلىمعايير التعليم الطبي، من أجل تطوير مهارات الممارسين الصحيّين في مختلف المجالات الصحية بالمملكة.

وكشف د. زياد الحربي أن المؤتمر هذا العام سوف يستمر كعادته في استضافة الفعاليات العلمية المتميزة، بهدف توفير منصة للمناقشات العلمية الجادة وتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على أحدث الممارسات والتقنيات والابتكارات لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، ومعالجة التحديات التي تقابل المختصين فيمختلف المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية.

موضحًا أن برنامج المؤتمر سيكون حافلًا بالمحاضرات والندوات وورش العمل التخصصية بساعات معتمدة في مجالات الطب والجراحة والتمريض، والجودة والكفاءة التشغيلية، والرعاية المنزلية، والبحث العلمي، والاتصال والقيادة في مجال الرعاية الصحية، وعلاجات الإدمانوإعادة التأهيل، وغيرها.

كما يشهد المؤتمر هذا العام توقيع مجموعة منالاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من القطاعاتالمحلية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية المرموقة، وذلك بهدف تحسين جودةالخدمة، ودعم مسارات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي، والعمل على تحقيق مستهدفات صحة الإنسان وفق رؤية ٢٠٣٠.

يذكر أن "جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي" هي مبادرة وطنية انطلقت في يوم تأسيس المملكة العربية السعودية ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، بهدف دعم العلماء والباحثين والمبدعين على مستوى المملكة العربية السعودية، وتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الأبحاث الرائدة ومشاريع الابتكار في المملكة، كما تسعى المبادرة أيضًا إلى إنشاء مكتبة رقمية طبية باللغة العربية، من أجل تعزيز قدرات الشبابوترجمة مواهبهم إلى إنجازات ملموسة ونتائج قيمة تُسهم في تحسين حياة المجتمع.