قبول استقالة العليِّاني وإنهاء خدمات المجالي

قبول استقالة العليِّاني وإنهاء خدمات المجالي
التاريخ
10/8/2024 9:18:31 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي.
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