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قبول استقالة العليِّاني وإنهاء خدمات المجالي

10/8/2024 9:18:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
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قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة نائب رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي حمزة العليِّاني وإنهاء خدمات عضو المجلس أيمن عبد المجيد المجالي.

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