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الأردن..الإفراج عن 472 موقوفاً إداريا

10/8/2024 5:21:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 472 موقوفاً إداريا.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا الاجراء، بعد أن تم دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام، وبهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.

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