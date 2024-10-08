عبيدات: 25 تخصصا جديدا في الجامعة الأردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني -قال رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات إن الجامعة استقبلت هذا العام 8800 آلاف طالب جديد في مختلف التخصصات، موضحا أن التخصصات الجديدة التي طرحتها الجامعة، والبالغ عددها 25 تخصصا تقنيا، شهدت إقبالا شديدا من الطلبة





وأضاف، أن هذا الإقبال يدل على وعي الطلبة بأن هذه التخصصات مطلوبة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، بحسب قناة المملكة.





واستعرض عبيدات بعض التخصصات التي طُرحت هذا العام، والتي تتعلق بالجانب التقني والتكنولوجي وتُطرح لأول مرة، منها: الخبير الضريبي والتسويق الرقمي وصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والزراعة الذكية وهندسة وصيانة الطائرات، بالتشارك مع القطاع الخاص، ذلك نظرا للحاجة الماسة لإدخال الجانب التقني والمهني في البرامج المختلفة، سواء في درجة البكالوريوس أم الدبلوم العالي، وحتى الدكتوراه.





وأشار إلى أن الجامعة استحدثت هذا العام برنامجين جديدين، واحد في الهندسة الميكانيكة بالتشارك مع جامعة هامبورغ، وآخر في طب الأسنان بالتشارك مع جامعة مانشستر، حيث يقضي الطالب جزءا من الدراسة في الأردن والجزء الآخر في الجامعة الشريكة.





وبين عبيدات أنه سيُعاد النظر في برامج التخصصات الكلاسيكية مثل الطب والهندسة، بإدخال المهارات الرقمية والمهارات الناعمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا إليها، إذ تحتاج هذه التخصصات من الطلبة لأن يكونوا متميزين فيها، مع إعداد خريجيها للتنافس في السوق العالمي الذي يتطلب أن إتقان خريج هذه التخصصات للغة الإنجليزية.





ودعا الطلبة ليواكبوا الحداثة والتطور، وقال إن الجامعة أدخلت هذا العام مواد جديدة إلى الخطط الدراسية، لرفع سويّة الطالب وتأهيله لسوق العمل بامتلاكه مهارات وظيفيّة ولغويّة ورقميّة تجعله قادرا على مجابهة صعوبات الحياة العمليّة ومتطلبات أرباب العمل.





وأضاف بأن الجامعة اعتمدت هذا العام تدريس 9 ساعات لمهارات اللغة الإنجليزية، و6 ساعات في اللغة العربية تُدرّس بطريقة شبيهة إلى حد كبير باللغة الإنجليزية، مع اعتماد 9 ساعات أخرى (3 منها للمهارات الرقمية، و6 ساعات للمهارات الناعمة)، ذلك لرفع مستوى طلبة الجامعة وقدارتهم التنافسية مع نظرائهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.





وبيّن عبيدات أنه بات مطلوبا من كوادر الجامعة ممثلة بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة والإدارة، بعد حصولها على المرتبة 368 عالميا وفق تصنيف كيو أس العالمي الأخير والمرتبة 9 عربيا، المزيد من الجهد والعمل والإصرار للمحافظة على هذه المرتبة، والتقدم لمراتب أعلى، حيث تعطي هذه التصنيفات لونا آخر لتقدم وازدهار الجامعة للتبوأ أعلى المراتب العالمية، ما يمثل تحديا كبيرا للجامعة.