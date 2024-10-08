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سائق يغتصب فتاة انتقاما من أهلها بمصر

10/8/2024 5:12:30 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على سائق "توك توك" بتهمة هتك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بعد أن تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهمه بارتكاب الواقعة بمنطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة بمصر.


وقال المتضرر أمام أجهزة المباحث في القاهرة إن المتهم قام بمعاشرة ابنته التي تعمل بمصنع ملابس، كالأزواج وفض غشاء بكارتها في محل إقامته.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن علاقة عاطفية جمعت بينهما وكانت السبب وراء تلك الواقعة.


وبدأت القصة عندما طلب السائق، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، خطبة الفتاة، لكن والدها رفض طلبه، وفقا لما نشره موقع "المصري اليوم".


ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بين الفتاة والسائق بشكل غير متوقع، ما أدى إلى وقوع جريمة هتك العرض، وفي يوم الحادثة، استدعى السائق الفتاة إلى محل إقامته، حيث وقع الحادث المأساوي.


ووفقًا لما ورد في البلاغ، قام السائق بمعاشرة الفتاة، وفض غشاء بكارتها، وبعد تحرير المحضر، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السائق، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الشكوى.


وأوضح أنه قرر الانتقام من الأسرة بسبب رفضهم زواجه منها، ما دفعه لإقامة علاقة غير شرعية معها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

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