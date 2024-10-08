سائق يغتصب فتاة انتقاما من أهلها بمصر

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- Khaberni) خبرني -ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على سائق "توك توك" بتهمة هتك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بعد أن تقدم والد الفتاة ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهمه بارتكاب الواقعة بمنطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة بمصر.
وقال المتضرر أمام أجهزة المباحث في القاهرة إن المتهم قام بمعاشرة ابنته التي تعمل بمصنع ملابس، كالأزواج وفض غشاء بكارتها في محل إقامته.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن علاقة عاطفية جمعت بينهما وكانت السبب وراء تلك الواقعة.
وبدأت القصة عندما طلب السائق، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، خطبة الفتاة، لكن والدها رفض طلبه، وفقا لما نشره موقع "المصري اليوم".
ومع مرور الوقت، تطورت العلاقة بين الفتاة والسائق بشكل غير متوقع، ما أدى إلى وقوع جريمة هتك العرض، وفي يوم الحادثة، استدعى السائق الفتاة إلى محل إقامته، حيث وقع الحادث المأساوي.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، قام السائق بمعاشرة الفتاة، وفض غشاء بكارتها، وبعد تحرير المحضر، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السائق، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الشكوى.
وأوضح أنه قرر الانتقام من الأسرة بسبب رفضهم زواجه منها، ما دفعه لإقامة علاقة غير شرعية معها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
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