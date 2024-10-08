السنة الماضية تتميز بالتجارب التي تجاوزت وجهات نظر الأفراد

(MENAFN
) لقد كانت السنة الماضية رحلة مكثفة, مليئة بالتجارب التي تجاوزت وجهات نظر الأفراد, كانت فترة مُعرفة بالنقص والكوارث, تميزت بالاضطهاد والخسائر الكبيرة, إن الدروس المؤلمة المستفادة خلال هذا الوقت العاصف تُعد تذكيرات صارخة بنقاط ضعفنا وسبل التغيير الجذري المحتملة, على مدار هذا العام, شهد المجتمع جهودًا جماعية ملحوظة, حيث اجتمع المواطنون والمنظمات المدنية والجنود والنشطاء معًا, غالبًا على حساب كبير من أنفسهم, لحماية دولتنا.
والآن, وبعد مرور عام, نواصل اكتشاف قصص الشجاعة والمرونة التي تبرز من ظلال الصدمات الماضية, تتكشف روايات قديمة, تكشف عن أعمال استثنائية من الشجاعة, حتى ونحن نكافح مع الإخفاقات المستمرة التي لا تزال قائمة, هناك اتجاه مقلق نحو الإنكار والغطرسة—وهو تهاون خطير سمح للتهديدات الكامنة أن تنمو, لقد أدت السعي وراء السلام المؤقت غالبًا إلى إعاقتنا عن رؤية الحقائق المتصاعدة على حدودنا, مما جعل الكارثة تقترب أكثر.
كما انه عند التفكير في هذه الأحداث, يصبح من الواضح بشكل متزايد أن مراجعة شاملة لأعمالنا وقراراتنا أمر ضروري, للأسف, يبدو أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية—وهي ضرورية لضمان المساءلة—يبدو احتمالاً بعيد المنال, من الضروري أن نعلن بصوت عالٍ وواضح أنه حتى نستعيد من فقدناهم—أحباؤنا, الـ 101 إسرائيليًا الذين قدموا التضحية القصوى—لا يمكننا أن نشعر بالراحة الحقيقية أو نحتفل بأي انتصارات, إن المطالبة بالمساءلة ليست مجرد قضية سياسية؛ بل هي مرتبطة بشكل جوهري بالمبادئ التي تأسست عليها الدولة اليهودية.
كذلك قد تم انتهاك هذا العقد المؤسسي, الذي أُقيم في أعقاب الكوارث السابقة, إن هذا الانتهاك, الذي يتميز بالإهمال وعدم الاكتراث بحياة البشر, يهدد جوهر نسيجنا الاجتماعي, بينما نتطلع إلى الأمام, يجب أن نواجه هذه الإخفاقات بشكل مفتوح, ونعترف بالألم الذي تسببت فيه, ونسعى نحو مستقبل مبني على المساءلة والوحدة, فقط من خلال هذه العملية من الاعتراف يمكننا أن نأمل في إعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة.
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