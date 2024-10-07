أبو عبيدة في ذكرى طوفان الأقصى الأولى: عام ولا نزال نقاتل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما يلي أبرز ما ورد في كلمة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة" في الذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى".
ضربنا العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.
معركة طوفان الأقصى جاءت بعد أن وصل عدوانه على الأقصى مرحلة خطيرة غير مسبوقة.
معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما توغل العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.
شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان.
معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.
في محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده وتقاتل العدو مباشرة وتكبده خسائر كبيرة.
مسيرات #اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة.
بعد عام من بدء طوفان الأقصى جمهورية #إيران الإسلامية توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو.
لا يشد هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن.
عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.
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الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة.
بعد مرور عام نحن أمام شعب فلسطيني أسطوري بصمود أسطوري رغم الخذلان وبطش عدو يسانده الأمريكان والغرب.
عام ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا
مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم.
مجاهدونا ومقاومو شعبنا يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع
غزة.
أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا
من الخدمة مئات الآليات العسكرية.
خيارنا هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة
ومؤلمة مع العدو والمعارك أثبتت نجاح هذا الخيار.
العدو المتغطرس لا يفهم دروس التاريخ ولا حقائق
الواقع ولا ثقافة شعبنا وأمتنا.
استشهاد القائدين الكبيرين إسماعيل هنية وحسن
نصر الله دليل واضح على عدم فهم العدو طبيعة المقاومة.
لو
كانت الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة ضد الاحتلال منذ اغتيال الشهيد عز الدين القسام.
هذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون
وتورث الإباء للأجيال جيلا بعد جيل.
ما يجري في الإقليم اليوم من عمليات إسناد
للمقاومة في غزة هي مواقف مقدرة وعظيمة في نظر شعبنا.
فرحة العدو بالاغتيالات قصيرة ولو كانت
الاغتيالات نصرا لانتهت المقاومة منذ اغتيال عز الدين القسام.
نقول اليوم لإخواننا المقاتلين في #حزب_الله
إننا على ثقة من بأسكم وقوتكم لتكبيد العدو خسائر مؤلمة.
نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في
#اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم.
عام كامل ونحن نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا
مجرما.
ما يجري في مخيمات الضفة الغربية يؤكد أن سياسة
العدو هي قرار استراتيجي يطبقه في كل مكان بأرضنا.
هذا
الاحتلال وخصوصا حكومته الحالية الإرهابية لا يريد أن يرى فلسطينيا غرب نهر
#الأردن.
العدو لا يفهم إلا لغة القوة والسلاح لا يواجه
إلا بالسلاح.
ما عملية يافا الأخيرة إلا حلقة واحدة في ما هو
قادم والقادم امر وأقسى بإذن الله.
ندعو
أشقاءنا في الضفة إلى تصعيد مقاومتهم للرد على عنهجية العدو وجرائمه.
حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا
والحفاظ عليهم.
نقول لجمهور الاحتلال إنه كان بإمكانكم استعادة
أسراكم منذ عام لو ناسب ذلك طموحات نتنياهو.
ما حدث مع الأسرى الستة في #رفح ربما يتكرر مع
آخرين طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية.
أبو عبيدة: المخاطر على الأسرى الإسرائيليين تتعاظم يوما بعد يوم.
ندعو إلى أكبر هجوم سيبراني ضد العدو من خبراء الحرب الإلكترونية
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