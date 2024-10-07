“التجارة الإفريقية”: تطبيق المنطقة الحرة يضيف 450 مليار دولار لناتج القارة 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد العاصمة الرواندية كيجالي فعاليات النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA تحت عنوان“بياشارا إفريقيا 2024” Biashara Afrika أو“التجارة والأعمال” باللغة السواحلية في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.

ويَعِد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الكامل بأن يضيف ما يقرب من 450 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة بحلول عام 2025، وفقا لما صرح به الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، حيث تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بوجود 54 دولة.

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وحول هذا الحدث، قال وامكيلي ميني، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين:“سيصبح عدد الدول المنضمة إلى مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 39 دولة، تتاجر في مجموعة متنوعة من السلع الزراعية والصناعية. وسنعقد في رواندا خلال أكتوبر الجاري احتفالا بما تتاجر به الدول الإفريقية، ومن ثم نصدر تقييما حول أرقام التجارة البينية الإفريقية.. وفي وقت لاحق من هذا العام سنصبح في موقع يساعدنا على تقييم تدفقات هذه التجارة وكثافتها وكميتها”.

وكانت مبادرة التجارة الموجهة وفقا لقواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية GTI قد بدأت بين 7 دول؛ هي مصر وغانا وتونس وكينيا ورواندا وموريشوس وتنزانيا في أكتوبر 2022، وتداولت فيما بينها 96 منتجا.

ويرى الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن الأزمات التضخمية التي أثرت على الأمن الغذائي في القارة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن النظر إليها بوصفها تحديات أو فرص لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية.

وأضاف ميني“أجبرتنا هذه الأزمة التي دفعت بالملايين نحو الفقر على أن نفكر فيما لدى القارة الإفريقية محليًا، وهنا نعني سوق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المكونة الآن من 47 دولة”.

وتابع قائلًا إن زيمبابوي على سبيل المثال تنتج وحدها 250 ألف طن متري من الحبوب سنويا، كما يمكن أن تحقق بعض الدول الإفريقية الاكتفاء الذاتي لنفسها من الحبوب والغذاء، مشددا على ضرورة تمكين تدفق التجارة بشكل أكبر، وبخاصة المنتجات الزراعية، كما أشار إلى أن المشكلة تمثلت في قواعد التجارة التي كانت بمثابة حواجز أمام المنتجات الزراعية بشكل رئيسي.

وأوضح أن من الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إزالة الحدود التي تعيق التجارة، مضيفا:“إذا استخدمنا قواعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لإزالة الحواجز المتعلقة بالتعريفات الجمركية، أعتقد أننا سنصير على المسار السليم لمضاعفة التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2050”.

لكنه أشار إلى أنه بإزالة الحواجز أمام التجارة، ستظل هناك بعض المشكلات القائمة؛ مثل تكلفة تمويل التجارة، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتأسيس شبكات سلاسل الإمداد، مضيفا:“اتخذنا منهجا لا يقوم على إزالة الحدود بشكل رئيسي، بل كيفية حشد تمويل المؤسسات متعددة الأطراف لكي تستثمر في التجارة.”

واستطرد بقوله:“علينا أن ننظر في تكاليف تمويل التجارة وتسهيل المدفوعات والنقل واللوجستيات، وكل هذه الأشياء تتطلب المزيد من الاستثمارات، وهذا هو ما يدعونا لتعزيز العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية، وأفريكسم بنك”.

وحول ما تشهده العملات الإفريقية من انخفاض في قيمتها أمام الدولار بفعل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة مع عجز الميزان التجاري لها؛ قال إن“انخفاض قيمة العملات هو سبب أدعى لتعزيز التجارة البينية الإفريقية، حيث يتم التخلص من عملية تحويل العملات عند التجارة إلى عملة ثالثة، وإذا أردنا التجارة كأفارقة فيما بيننا فلمَ نلجأ إذن إلى عملة ثالثة؟ ليس هناك من سبب لذلك”.

وعن وجود ثلاث دول إفريقية كبرى في تجمع“بريكس”، وهي مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، وما إذا كان ذلك من شأنه تعزيز التجارة بعملات الدول المنضمة مما يقلل حصة التجارة البينية الإفريقية، قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إن الآليتين مختلفتين، فـ”بريكس” هو تجمع للدول التي تتشارك الأهداف والقيم، ولديها رؤية خاصة بشأن ما يجب أن يكون عليه هذا العالم، بينما منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل اتفاقية تجارية تهدف إلى تكامل الأسواق.

وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية أيضا لا تهدف إلى استبعاد التجارة بعملة الدولار، لكنها تدعو بكل بساطة إلى التبادل التجاري بواسطة العملات المحلية، موضحًا:“لا نطرح للنقاش ما إذا كنّا بصدد استخدام الدولار أم لا، مثل تجمع بريكس بل نقول إذا أردنا تقليل التكلفة علينا أن نعتمد على عملاتنا المحلية، وإذا رغبنا في تقليل تكلفة التجارة فلم لا نمكن الناس من التجارة بالعملات المحلية”.

وتشير قديرات البنك الدولي إلى أنه إذا أطلقت هذه السوق المشتركة بشكل صحيح، فإنها ستنتشل 30 مليون شخص من الفقر المدفع وتحسن دخول 68 مليونا آخرين.

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